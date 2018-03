Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Die folgenden Geschäftsstücke wurden bei getrennter Berichterstattung (Berichterstatter, wenn nicht anders angegeben: Abgeordneter Hermann H a u e r , VP) und Abstimmung gemeinsam behandelt:

NÖ Abgabenbehördenorganisationsgesetz 2009 (ABOG 2009)

Änderung des NÖ Auskunftsgesetzes

Änderung des NÖ Heilvorkommen- und Kurortegesetzes 1978

Änderung des NÖ Rundfunkabgabegesetzes

Änderung des NÖ Jugendgesetzes

Änderung des NÖ Spielautomatengesetzes 2011

Änderung des NÖ Hundehaltegesetzes

Änderung des NÖ Veranstaltungsgesetzes

Änderung des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978

Änderung des NÖ Gemeinde-Personalvertretungsgesetzes

Änderung des NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 1973

Änderung des NÖ Pflichtschulgesetzes

Änderung des NÖ Umweltschutzgesetzes

Änderung des NÖ Starkstromwegegesetzes

Änderung des NÖ Seuchenvorsorgeabgabegesetzes

Änderung des NÖ Sportgesetzes

Änderung des NÖ Gemeindeärztegesetzes 1977 (NÖ GÄG 1977) Änderung des NÖ Wasserleitungsanschlussgesetzes 1978

Änderung des NÖ Naturschutzgesetzes 2000 (NÖ NSchG 2000) Änderung des NÖ Nationalparkgesetzes

Änderung des NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetzes

Änderung des NÖ Gassicherheitsgesetzes 2002 (NÖ GSG 2002) Änderung des NÖ Datenschutzgesetzes (NÖ DSG)

Änderung des NÖ Landes-Stiftungs- und Fondsgesetzes

Änderung des NÖ Forstausführungsgesetzes

Änderung des NÖ Fischereigesetzes 2001 (NÖ FischG 2001)

Änderung des NÖ Umwelthaftungsgesetzes (NÖ UHG)

Änderung des Güter- und Seilwege-Landesgesetzes 1973

Änderung des NÖ Gentechnik-Vorsorgegesetzes

Änderung des NÖ Bienenzuchtgesetzes

Änderung des NÖ Landschaftsabgabegesetzes 2007

Änderung des NÖ Landwirtschaftskammergesetzes

Änderung des Wald- und Weideservituten-Landesgesetzes 1980 Änderung der NÖ Landarbeiterkammer-Wahlordnung

Änderung der NÖ Landwirtschaftskammer-Wahlordnung

Änderung der NÖ Jagdausschuß-Wahlordnung

Änderung des Flurverfassungs-Landesgesetzes 1975 (FLG)

Änderung des NÖ Tourismusgesetzes 2010

Änderung des NÖ Grundversorgungsgesetzes

Änderung des NÖ Feuerwehrgesetzes (NÖ FG)

Änderung der NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994

Änderung des NÖ Gemeindeverbandsgesetzes

Änderung der Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972 (DPL 1972) Änderung des NÖ Landes-Bedienstetengesetzes (NÖ LBG)

Änderung der NÖ Landtagswahlordnung 1992 (LWO)

Änderung des NÖ Landesbürgerevidenzengesetzes

Änderung des NÖ Initiativ-, Einspruchs- und Volksbefragungsgesetzes (NÖ IEVG)

Änderung der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 (GBDO) (GBDO-Novelle 2013)

Änderung der NÖ Bauordnung 1996

Antrag gemäß. § 34 LGO 2001 mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Ing. Rennhofer und Mag. Sidl betreffend Änderung des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976 (NÖ ROG 1976)

Änderung des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds- und Siedlungsgesetzes

Änderung des NÖ Landeslehrer-Diensthoheitsgesetzes 1976 (Berichterstatter: Abgeordneter Hans Stefan H i n t n e r , VP) Änderung des NÖ Krankenanstaltengesetzes 1974 (Berichterstatter:

Abgeordneter Christoph K a i n z , VP)

Änderung des Gesetzes über den Gemeindewasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden (Berichterstatter: Abgeordneter Josef B a l -b e r , VP)

Klubobfrau MMag. Dr. Madeleine P e t r o v i c (G) sagte, dass sie schon im Ausschuss vorgebracht habe, dass bei dieser Fülle von Gesetzen, die anzupassen sind, es wünschenswert gewesen wäre, mehrere erforderliche Reformpunkte mitzubehandeln. So forderte sie unter anderem eine gendergerechte Sprache. Sie beantragte daher für einige Punkte eine getrennte Abstimmung.

Abgeordneter Dr. Martin M i c h a l i t s c h (VP) vertrat die Ansicht, die zu behandelnden Tagesordnungspunkte beträfen die Rechtsordnung in ihrer ganzen Fülle. Der Instanzenzug in der Verwaltung werde abgekürzt und es sei Rechtssicherheit gegeben. Das wiederum sei ein wichtiger Faktor der Standortqualität.

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) nahm zum LandeslehrerInnen-Diensthoheitsgesetz Stellung. Dieses Gesetz betreffend sei "mehr möglich gewesen", so fehle ihm etwa die Ausweitung der Kompetenzen der SchulleiterInnen.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) stellte fest, dass durch die Verwaltungsgerichtsnovelle keine Schlechterstellung für den Bürger gegeben sei und es dadurch auch zu einer Verwaltungsvereinfachung komme. Den Gesetzesänderungen könne man heute aber nicht zustimmen, denn wenn ein Gesetz an sich schlecht sei, werde es nicht besser durch eine neue Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Abgeordneter Dr. Herbert M a c h a c e k (FRANK) nahm zur Novelle des NÖ Krankenanstaltengesetzes Stellung. Diesbezüglich brachte er auch einen Resolutionsantrag betreffend Änderung NÖ Krankenanstaltengesetz 1974 ein. In diesem Antrag solle die NÖ Landesregierung aufgefordert werden, den Landeszielsteuerungsvertrag bis zum Ende einer möglichen Fristerstreckung durch den Bund, längstens jedoch bis zum Ende des Kalenderjahres 2013 fertig zu stellen. Ein zweiter Resolutionsantrag betreffend Änderung NÖ Krankenanstaltengesetz 1974 soll die Landesregierung auffordern, dafür Sorge zu tragen, dass im Sinne aller Patientinnen und Patienten Ärzte ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen in die Entscheidungsprozesse bei Neu- und Umbauten von Krankenanstalten in verstärktem Maße einbringen können.

Abgeordneter Mag. Günther S i d l (SP) meinte, die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit schaffe zweifelsohne eine Professionalisierung und ein Mehr an Rechtssicherheit, Klarheit und Nachvollziehbarkeit. Er brachte auch einen Antrag auf getrennte Abstimmung für die Landtagszahl 165 (Änderung des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds- und Siedlungsgesetzes) ein.

Abgeordneter Karl M o s e r (VP) betonte, durch die Einrichtung des Landesverwaltungsgerichtshofes komme es zu einer deutlichen Verwaltungsvereinfachung. Der Instanzenzug werde reduziert und der Föderalismus werde gestärkt. Er brachte einen Antrag ein, der sich mit der Änderung der NÖ Bauordnung beschäftigt.

Sämtliche Anträge wurden mit Mehrheit angenommen. Der Abänderungsantrag des Abgeordneten Moser (Änderung NÖ Bauordnung) wurde mit Mehrheit angenommen. Die beiden Resolutionsanträge (Änderung NÖ Krankenanstaltengesetz 1974) der Abgeordneten Machacek u. a. fanden keine Mehrheit.

Abgeordneter Dr. Martin M i c h a l i t s c h (VP) berichtete

zu einem Antrag mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Mag. Schneeberger u.a. betreffend Änderung der NÖ Landesverfassung 1979 - NÖ LV 1979. Der Antrag wurde ohne Debatte einstimmig angenommen. Die folgenden Geschäftsstücke wurden bei getrennter Berichterstattung (Abgeordneter Josef B a l b e r , VP) und Abstimmung gemeinsam behandelt: Änderung der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973)

Änderung des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes (NÖ STROG) Änderung des NÖ Kanalgesetzes 1977

Klubobmann Ernest G a b m a n n (FRANK) meinte, die Vorlage treffe ganz besonders die Gemeinden und die Bürger. Jeder Hausbesitzer müsse zukünftig eine höhere finanzielle Last tragen. Besonders bei der Straßenreinigung gebe es sehr viel Einsparpotenzial bei den Gemeinden. Viele Dienstleistungen könnten auch von Firmen übernommen werden. In diesem Zusammenhang brachte er einen Abänderungsantrag betreffend NÖ Kanalgesetz ein.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) sagte, es gebe bereits Gemeinden, die ihre Gemeinderatssitzungen öffentlich machten und im Internet übertragen würden. Mit dieser Vorlage werde diese Möglichkeit gestrichen. Daher werde ihre Fraktion dieser Vorlage nicht zustimmen. Bei der Änderung des Kanalgesetzes gebe es Defizite bei Begriffsbestimmungen.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) betonte, es gebe einen Bedarf nach mehr Demokratie und mehr Rechten auch für kleinere Parteien. Es bedürfe Akteneinsicht, elektronische Aufzeichnungen von Gemeinderatssitzungen und ausführliche Protokolle. Seine Fraktion sei gegen eine Anschlusspflicht an das Kanalnetz.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) meinte, es brauche Transparenz auf allen Ebenen. Dies werde aber mit dem vorliegenden Gesetz nicht zwingend verlangt. Ob Gemeinden hoch spekulative Geschäfte durchführen, müsse laut NÖ Gemeindeordnung einmal im Jahr bewertet werden und öffentlich für die Bürger aufliegen. In diesem Zusammenhang brachte er einen Resolutionsantrag betreffend Änderung NÖ Gemeindeordnung 1973 und Änderung NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz ein.

Abgeordneter Helmut S c h a g e r l (SP) widmete sich dem Landesverwaltungsgerichtshof. Aufgrund der Änderung im Instanzenzug seien auch Änderungen in den anderen Gesetzen notwendig. Die Verfahren sollten dadurch verkürzt werden. Seine Fraktion werde daher dem Kanalgesetz zustimmen. Ob Gemeinderatssitzung im Internet übertragen werden, müsse jede Gemeinde selbst entscheiden können.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) sagte, er werde dem Resolutionsantrag von Laki beitreten.

Abgeordneter Christoph K a i n z (VP) meinte, die Gemeinden in Niederösterreich würden ihre Arbeit effizient und kostengünstig erledigen. Viele Gemeinden würden miteinander kooperieren und Synergien nutzen, aber auch Firmen mit bestimmten Aufgaben betrauen. Niederösterreich sei stolz auf seine Gemeindestruktur, die sehr bürgernah aufgebaut sei.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) betonte, die Gemeinden seien die wichtigste Basis der öffentlichen Hand. Die Bürgermeister würden unter diesen Rahmenbedingungen Übermenschliches leisten.

Alle Anträge wurden mit Mehrheit angenommen. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Laki und Ing. Huber fanden keine Mehrheit. Der Abänderungsantrag von Klubobmann Gabmann fand keine ausreichende Unterstützung und wurde daher nicht zur Abstimmung zugelassen.

Die nächste Tagesordnungspunkte wurden bei getrennter Berichterstattung (jeweils Dritter Präsident Franz G a r t n e r , SP) und Abstimmung gemeinsam behandelt:

Bericht des Landesrechnungshofes über die Förderung der NÖ Naturparke (Bericht 3/2013)

Bericht des Landesrechnungshofes über die NÖ Werbung GmbH -Sportsponsoring, Nachkontrolle (Bericht 4/2013)

Bericht des Landesrechnungshofes über die landwirtschaftliche Fachschule Ottenschlag, Baumaßnahmen 2009 bis 2011 (Bericht 6/2013) Bericht des Landesrechnungshofes über die landwirtschaftliche Fachschule Ottenschlag, Gebarung (Bericht 7/2013)

Bericht des Rechnungshofes über Agrarumweltprogramm ÖPUL 2007 (Reihe Niederösterreich 2013/2)

Abgeordneter Herbert T h u m p s e r (SP) eröffnete die Debatte mit dem Thema Naturparke. Der Landesrechnungshof lege den Weg von einer Basis- zur Projektförderung nahe. Zur Nachkontrolle der NÖ Werbung merkte er an, dass noch eine eigene Voranschlagsstelle für Sportsponsoring geschaffen werden müsse.

Abgeordneter Anton K a s s e r (VP) sprach über das ÖPUL-Programm, das einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Entwicklung des ländlichen Raumes leiste. Der Anspruch richte sich auf flächendeckenden Naturschutz, die Landwirte sorgten für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) betonte, die Erkenntnisse des Rechnungshofes zum ÖPUL seien "vernichtend", das Programm sei im Kern eine Betriebsförderung. 10 Millionen Euro Mehrausgaben gingen am Landtag vorbei. Man brauche ein transparentes Programm zur Erhaltung der Ressourcen sowie der Gesundheit von Mensch und Tier.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) sagte, es gebe lobenswerte Zustände bei den Naturparken und der NÖ Werbung. Der ÖPUL-Bericht bestätige eine "verdeckte Unterstützung der Landwirtschaft". Diese müsse auch unterstützt werden, unter dem Titel "Umweltschutz" müssten aber auch Umweltschutzmaßnahmen enthalten sei.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) meinte, isoliert betrachtet, sei der ÖPUL-Bericht schlimm. Materiell gesehen, treffe es eine Bevölkerungsgruppe, die Unterstützung dringend brauche. Schuld daran sei eine verfehlte Agrarpolitik, die Administration über Brüssel sei für Österreich nicht gut.

Abgeordnete Ilona T r ö l s - H o l z w e b e r (SP) führte aus, die Umweltsituation stelle sich in Österreich besser da als EU-weit. Der Rechnungshofbericht bemängle fehlende Umweltziel-Formulierungen, eine mangelnde Bewertung der Effizienz von Bio etc. Sie forderte eine nachhaltige und transparente Förderung für unsere Bauern.

Abgeordneter Franz M o l d (VP) führte aus, dass Niederösterreich über eine artenreiche gepflegte Landschaft und den höchsten Anteil an biologischen Betrieben verfüge. Das Ökopunkteprogramm als landesspezifisches Programm werde ganz stark von den Bauern angenommen, und so solle es auch in Zukunft erhalten bleiben. Zur Fachschule Ottenschlag führte er aus, dass diese seit 1972 in einem jahrhundertealten Schloss untergebracht sei, das vom Land Niederösterreich erworben worden ist, denkmalgeschützt sei und daher Renovierungsmaßnahmen notwendig seien.

Abgeordneter Hans Stefan H i n t n e r (VP) führte aus, dass es zu einer massiven Verschiebung von einer Basis- zur einer Projektförderung gekommen sei und diese Umstellung massive Einschränkungen bedeute.

Klubobmann Mag. Klaus S c h n e e b e r g e r (VP) informierte den Landtag darüber, dass der Verwaltungsgerichtshof dem Land Niederösterreich bezüglich der Klage der FMA Recht gegeben habe und das Land Niederösterreich die gezahlte Pönale in der Höhe von 58 Millionen Euro zurückbekäme. Das sei eine tolle Bestätigung für das Land Niederösterreich.

Die Berichte wurden einstimmig zur Kenntnis genommen.

Die folgenden Geschäftsstücke wurden bei getrennter Berichterstattung und Abstimmung gemeinsam behandelt:

Änderung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes 1992 (NÖ AWG 1992) (Berichterstatter: Abgeordneter Karl B a d e r , VP)

Änderung des NÖ Höhlenschutzgesetzes (Berichterstatter: Abgeordneter Karl B a d e r , VP)

Änderung des NÖ Elektrizitätswesengesetzes 2005 (NÖ EIWG 2005) (NÖ ElWG-Novelle 2013) (Berichterstatter: Abgeordneter Ing. Hermann H a l l e r , VP)

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) führte betreffend der Müllimporte aus, dass von der Produktion weg die Kreisläufe mehr eingehalten werden müssten. Es sei keine zukunftsträchtige Lösung, dass wir Müll importieren müssten, "um in St. Pölten eine warme Stube zu haben". In einem Abänderungsantrag forderte sie, dass die EVN die Müllimporte aus dem Ausland stoppe. Mehr Klarheit wünsche sie sich im NÖ Elektrizitätsgesetz. In einem Abänderungsantrag forderte sie, Photovoltaikanlagen im Sinne des Netzanschlusses von Anlagen gemäß Ökostromgesetz 2012 jedenfalls anzuschließen.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, dass sich betreffend der Müllimporte "Schlimmes" entwickelt habe. Müll würde von einem Verband an einen entfernteren Standort geliefert werden, weil es dort günstiger wäre, diesen zu verbrennen. Um die wirtschaftliche Auslastung zu erreichen, werde Müll aus Italien importiert. An erster Stelle müsse aber stehen, was der Bürger davon habe.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) sagte, er frage sich, wer Vertragspartner der EVN sei. Homogenität der Rechtsstaatlichkeit wäre hier angebracht. In einem Resolutionsantrag betreffend die Änderung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes forderte er, für nicht bebaute Liegenschaften und Liegenschaften, auf denen sich ausschließlich Wohngebäude befänden, die für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten nicht bewohnt seien, keine Müllbehälter vorzuschreiben und keine Abfallwirtschaftsgebühren einzuheben.

Abgeordneter Hermann H a u e r (VP) wies die Abgeordnete Krismer-Huber zurecht, dass er es entschieden zurückweise, der EVN Mafiosi-Methoden vorzuwerfen. Die Änderungen betreffend des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes, des NÖ Höhlenschutzgesetzes und des NÖ Elektrizitätswesensgesetzes würden die Zustimmung der VP erhalten und ein weiterer Schritt für die Verwaltungsreform sein.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) meldete sich zu einer tatsächlichen Berichtigung zu Wort: Sie stellte klar, dass sie gesagt habe, dass die EVN Geschäfte mit mafiösen Strukturen mache und nicht, dass die EVN mafiöse Strukturen habe.

Die Anträge wurden mit Mehrheit angenommen, die Abänderungsanträge der Abgeordneten Krismer-Huber und der Resolutionsantrag des Abgeordneten Naderer wurden abgelehnt.

Die nächsten Tagesordnungspunkte wurden bei getrennter Berichterstattung und Abstimmung gemeinsam behandelt:

Änderung des NÖ Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Diensthoheitsgesetzes (Berichterstatter: Abgeordneter Mag. Gerhard K a r n e r , VP)

Änderung des NÖ Landarbeiterkammergesetzes (Berichterstatter:

Abgeordneter Mag. Gerhard K a r n e r , VP)

Änderung des NÖ Tierzuchtgesetzes 2008 (NÖ TZG 2008) (Berichterstatter: Abgeordneter Josef E d l i n g e r , VP) Antrag gem. § 34 LGO 2001 mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Michalitsch und Mag. Sidl betreffend Änderung des NÖ Landwirtschaftlichen Schulgesetzes (Berichterstatter: Abgeordneter Hermann H a u e r , VP)

Antrag gem. § 34 LGO 2001 mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Michalitsch und Mag. Sidl betreffend Änderung der NÖ Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsordnung 1991 (LFBAO 1991) (Berichterstatter: Abgeordneter Hermann H a u e r , VP) Änderung des Gesetzes zur Erhaltung der Weidewirtschaft in Niederösterreich (Berichterstatter: Abgeordneter Josef E d l i n g e r , VP)

Änderung der NÖ Landarbeitsordnung 1973 (NÖ LAO) (Berichterstatter:

Abgeordneter Josef E d l i n g e r , VP)

Abgeordneter Emmerich W e i d e r b a u e r (G) sagte, seine Fraktion werde die Änderung des Landeslehrerdiensthoheitsgesetzes ablehnen. Zustimmen werde man aber der Änderung des Landwirtschaftlichen Schulgesetzes und der Änderung der Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsordnung, denn diese Änderungen machten Sinn. Die Aktivitäten der Landwirtschaftlichen Schulen seien beispielgebend.

Abgeordnete Ilona T r ö l s - H o l z w e b e r (SP) nahm in ihrer Wortmeldung u. a. zur Änderung des Landarbeiterkammergesetzes Stellung. Bei all den Gesetzesentwürfen, die nun behandelt würden, werde im Rahmen der Landesverwaltungsgerichtsnovelle der Instanzenzug verkürzt. Durch diese sei eine wesentliche Vereinfachung gegeben.

Abgeordnete Doris S c h m i d l (VP) fasste die Änderungen im Zuge des Landesverwaltungsgerichtsnovelle zusammen und bezog sich dabei u. a. auf das Landarbeiterkammergesetz, das Tierzuchtgesetz und das Landwirtschaftliche Schulgesetz.

Die Anträge wurden mit Mehrheit angenommen.

Abgeordneter Franz M o l d (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Änderung des NÖ Grundverkehrsgesetzes 2007 (NÖ GVG 2007).

Abgeordneter Rupert D w o r a k (SP) bezog sich in seiner Stellungnahme auf die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle und die Änderungen des Grundverkehrsgesetzes. Seine Fraktion werde diese Gesetzesänderungen ablehnen.

Abgeordneter Richard H o g l (VP) betonte, das Grundverkehrsgesetz habe das Ziel, einen lebensfähigen Bauernstand zu erhalten. Auch der Schutz von Grund und Boden gegen Spekulationen stünde im Vordergrund.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meldete sich zu Wort und vertrat die Ansicht, dass die Grundverkehrskommissionen so wie sie bisher bestanden hätten, "auch etwas Gutes" hätten.

Der Antrag wurde mit Mehrheit angenommen.

Abgeordneter Richard H o g l (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Änderung des NÖ Straßengesetzes 1999.

Abgeordneter Erich K ö n i g s b e r g e r (FP) sagte, es sei völlig in Ordnung, den administrativen Instanzenweg zu ändern. Er kritisierte jedoch, dass in dieser Novelle auch beschlossen werde, den Gebrauch von Kamerainstallationen für die Verbrechensbekämpfung auszuschließen. Darum werde seine Fraktion dieser Novelle nicht zustimmen.

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12172

www.noe.gv.at/nlk