WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Osteuropa ist (k)eine Bank - von Hans-Jörg Bruckberger

Was in Osteuropa passiert, ist ein völlig normaler Reifeprozess

Wien (OTS) - Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg". Man musste in den vergangenen Jahren an diese Textzeile eines Songs der deutschen Rockgruppe "Wir sind Helden" denken, wenn man heimische Banker über ihr Engagement in Osteuropa sprechen hörte. Man lasse sich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen treiben, sondern verstehe sich als langfristiger Partner in der Region. Inzwischen scheint die Definition von "Region" wie auch "langfristig" eine sehr spezielle Form anzunehmen.

Die Bank Austria, die sich schon aus Kasachstan zurückgezogen hat, plant nun auch den Rückzug aus der Ukraine. Ebendort hat die Erste Group bereits kehrt gemacht. Bei Raiffeisen will man indes die Präsenz in Slowenien reduzieren. War das Commitment nur ein Lippenbekenntnis? Ist man doch nur kurzfristigen Trends erlegen? Oder war die Ostexpansion gar ein Fehler?

Die Antwort ist ein klares Nein. Was passiert, ist ein völlig normaler Prozess der Reife und Konsolidierung. Der pauschale Boom ist vorbei, Osteuropa muss wie jede Region differenziert betrachtet werden. Dass ein Unternehmen auf konjunkturelle oder politische Entwicklungen reagiert und seine Strategie modifiziert, ist legitim. Gerade in Randmärkten stellt sich irgendwann die Frage, ob man den nächsten Expansionschritt macht oder sich eben zurückzieht.

Was man den Bankern vorwerfen kann: dass sie mitunter spät auf den Zug aufgesprungen sind und auf dem Höhepunkt des CEE-Booms teuer zugekauft haben. CEOs sind auch nur Menschen, ähnliche Fehler werden weltweit gemacht. Die größten Deals aller Zeiten fanden am Ende des New-Economy-Booms statt - in der New Economy (etwa AOL-Time Warner).

Im Nachhinein kann man leicht reden. Es sind mitunter dieselben Leute, die die Expansion heute kritisieren und die sie einst gefordert haben. Einige Ost-Märkte werden längerfristig enttäuschen, viele aber noch viel Freude bereiten. Genau dafür, dass sie den Kurs entsprechend korrigieren, werden Konzernlenker bezahlt.

