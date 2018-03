Initiativbericht über Frauen mit Behinderungen

Wien (OTS) - In der EU leben 80 Mio. Menschen mit Behinderungen, rund 40 Mio. Frauen mit Behinderung sind von mehrfacher Diskriminierung betroffen

Brüssel (OTS) "Wir haben im Rahmen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter noch in diesem Jahr eine großartige Möglichkeit erhalten, auf ein viel zu wenig beachtetes Thema in der Europäischen Union mehr Aufmerksamkeit zu lenken", zeigt sich MdEP Angelika Werthmann angesichts der Abstimmung über den "Bericht über Frauen mit Behinderungen" im heutigen Ausschuss erfreut.

Begriffe wie 'Ausgrenzung' und 'Probleme am Arbeitsmarkt' sind allgemein verbreitet, wenn es um das Thema des Umgangs der Gesellschaft mit behinderten Mitmenschen geht. "Weniger bekannt ist aber das Ausmaß, schließlich leben in der Europäischen Union circa 80 Millionen Menschen mit Behinderungen, die ein barriere- und vorurteilsfreies Umfeld benötigen", zitiert Werthmann aus dem Bericht. "Unbekannt ist auch das Phänomen der Mehrfachdiskriminierung, auf das wir an dieser Stelle besonders hinweisen wollen. Betroffene Frauen werden mit geschlechtsbezogenen Stereotypen konfrontiert und zudem parallel dazu aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert. Dieser 'Alltag', der leider vielfach stattfindet, wird bei weitem zu wenig wahrgenommen. Das müssen wir dringend ändern!"

Auch die Konsequenzen dieser Situation sind für die Betroffenen und in weiterer Folge für die Gesellschaft erheblich. Von den Problemen der Teilnahme am alltäglichen Leben sogar noch abgesehen, haben Betroffene es zusätzlich wesentlich schwerer, ihre Rechte und Pflichten auszuüben, einer Beschäftigung nachzugehen und sind dadurch sogar vermehrt von Armut betroffen. Als "unentschuldbares Phänomen" bezeichnet MdEP Angelika Werthmann die Tatsache, dass Frauen mit Behinderungen besonders durch sexuelle Gewalt gefährdet sind.

Werthmann abschließend: "Wie Sie sehen, sind wir mit großen Herausforderungen und sehr komplexen Problemstellungen konfrontiert. Wir müssen uns dieser Tatsachen bewusst werden und wir müssen handeln, denn ich bin der Ansicht, die Situationen, wie sie der Bericht aufzeigt, sind für enorm viele Betroffene absolut nicht tragbar."

Rückfragen & Kontakt:

Büro MdEP Mag. Angelika Werthmann

Europäisches Parlament

ASP0 9G 309 60, rue Wiertz

B-1047 Brüssel

Tel.: 0032-2-28.45786

angelika.werthmann-office @ ep.europa.eu