VP-Malle: Erhaltung Flughafen absolute Notwendigkeit!

VP-Antrag im Kärntner Landtag: Sanierung des Klagenfurter Flughafens für Wirtschaftsstandort unbedingt notwendig, sonst droht ab 2015 Einstellen des Flugbetriebes.

Klagenfurt (OTS) - "Ein Flughafen ist für eine wirtschaftliche Entwicklung eines Landes unverzichtbar und prinzipielle Voraussetzung für die Ansiedelung von internationalen Betrieben. Die Sanierung ist ein Muss für die Zukunft Kärntens", betont heute VP-Landtagsabgeordneter Markus Malle und bekräftigt damit den VP-Antrag im Kärntner Landtag, um von Seiten des Landes die Sanierung des Flughafens bzw. seiner Landebahn sicher zu stellen.

Bekanntlich handelt es sich um eine Sanierung in Höhe von 15 Mio. Euro. "Wenn wir diese Finanzierung nicht aufstellen, wird es ab 2015 kein Flugzeug am Flughafen mehr geben, dann ist er ganz einfach dicht", warnt Malle. Es sei laut Malle in jedem Fall eine detaillierte Diskussion notwendig, denn der Flughafen in Klagenfurt habe seit Jahren mit sinkenden Passagierzahlen zu kämpfen. "Über Passagiere können wir aber erst sprechen, wenn wir sämtliche Sicherheitsauflagen erfüllen. Es braucht ein Zusammenspiel sämtlicher Kräfte, um den Klagenfurter Flughafen nicht nur zu erhalten, sondern auch neu zu positionieren. Eines ist jedoch sicher: ohne Flughafen definitiv keine internationalen Betriebsansiedelungen mehr in Kärnten", so Malle. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at