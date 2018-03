Am 7. Oktober feiert das CCC 20 Jahre Poker

Promi Charity Poker, Tombola und großes Feuerwerk

Wien (OTS) - Am 7. Oktober 2013 feiern die Concord Card Casinos ihr 20-jähriges Bestehen. Da lassen sich auch Österreichs Promis nicht lange bitten und reihen sich in die lange Schar der Gratulanten ein. Ab 18.00 Uhr laden die Concord Card Casinos zum großen Charity Poker Event in das CCC Simmering.

Promis pokern für Sonnenkind Julia

Schauspielerin Edith Leyrer trifft auf Kickboxer Fadi Merza, Popstar Missy May, Topmanager Heinz Stiastny, Sänger und Song Contest Teilnehmer Eric Papilaya, Moderatorenlegende Edi Finger jr. und Verleger Christian Mucha. Und alle pokern für die kleine Julia. Julia, heute 8 Jahre alt, kam mit dem Down Syndrom auf die Welt, war aber ein aufgewecktes fröhliches Mädchen. Durch Behandlungsfehler, bzw. Nicht-Behandlung eines Hirnabszess, ist Julia heute ein 24 h Pflegefall. Den reibungslosen Ablauf am Tisch garantieren James Bond Dealer Andreas Daniel und Gaby Sanejstra (bekannt aus Stefan Raabs TV Total PokerStars.de Nacht).

Tricky Niki zaubert

Tricky Niki ist Österreichs lustigster Entertainer und der Shootingstar der heimischen Comedy-Szene. Der Wiener Vollblut-Zauberer und Bauchredner wird am 7. Oktober die Gäste im CCC Simmering mit einem "Best of" begeistern.

Geburtstags-Tombola und Aktionen mit über Euro 10.000

Was wäre die schönste Geburtstagsfeier ohne eine Tombola, bei der jeder Gast etwas gewinnen kann? Die große Geburtstags-Tombola im CCC Simmering vergibt im Rahmen der Verlosung über Euro 10.000 an die Gäste.

Der krönende Abschluss

Für das kulinarische Verwöhnprogramm sorgen die CCC Cooks mit ausgesuchten Spezialitäten aus der Küche. Die spektakuläre Geburtstagstorte und ein Abschlussfeuerwerk bilden den würdigen Rahmen um am 7. Oktober 2013 20 Jahre Poker in Österreich zu feiern. Alle aktuellen Informationen zur 20 Jahre Feier der Concord Card Casinos finden Sie unter www.ccc.co.at/20jahreccc.

