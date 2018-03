Grüne Niederösterreich: Ende der EVN-Blockade für Photovoltaikprojekte

Krismer: "§6 Ökostromgesetz sagt klar: Jeder Solaranlage muss Anschluss an Stromnetz gewährt werden!"

St. Pölten (OTS) - Beispiele, wie die EVN die Energiewende in Niederösterreich blockiert, gibt es mittlerweile in ganz Niederösterreich genug. Ob im Bezirk Wiener Neustadt, wo Bauern und Bäuerinnen ihre Höfe mittels Sonnenenergie energieautark machen wollen oder in Gföhl, wo eine Gesellschaft ein Bürgerbeteiligungsprojekt plant, um gleich ganz Gföhl energieautark machen zu können. "Es zeigt sich: Fast 16.000 Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen haben die Sonne bereits im Herzen. 230 davon scheitern derzeit aber an der EVN, die den Photovoltaikanlagen den Anschluss an das Netz verwehren. Hilfe suchen diese privaten Initiativen dann bei uns. Und wir geben Sie Ihnen", so die Grüne Abgeordnete Helga Krismer.

In der Aktuellen Stunde der heutigen Landtagssitzung hat Krismer daher auf den §6 des Ökostromgesetzes hingewiesen: Jede Anlage hat das Recht, an das Netz jenes Netzbetreibers angeschlossen zu werden, innerhalb dessen Konzessionsgebiet sich die Anlage befindet. Die Grünen brachten auch eine Klarstellung im NÖ Elektrizitätswesengesetz ein.

"Damit ist klar, dass die EVN ihre Blockade sofort aufheben muss. Anschluss statt Ausschluss", fordert die Grüne Helga Krismer.

Und: "Eine den Anforderung entsprechende Netzinfrastruktur ist öffentliches Interesse. Daher hat die EVN das Netz auf Top-Standard zu bringen, um die Energiewende nicht weiter zu blockieren. Die NiederösterreicherInnen zahlen Gebühren für das Netz. Jede abgewiesene Photovoltaikanlage ist ein Verlust von Energie: Für die BürgerInnen geht Motivation verloren und für alle anderen die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die EVN muss für das neue Energiezeitalter fit gemacht werden", so Krismer.

