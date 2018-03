Countdown zur "ORF-Langen Nacht der Museen XIV" am 5. Oktober

ORF-Generaldirektor Wrabetz: "Die größte Kulturinitiative Österreichs - mit fast 700 teilnehmenden Institutionen"

Wien (OTS) - Nachtschwärmer aufgepasst: Zum bereits vierzehnten Mal findet am Samstag, dem 5. Oktober 2013 die "ORF-Lange Nacht der Museen" statt. 695 Museen, Kulturinstitutionen und Galerien in ganz Österreich sowie in Liechtenstein öffnen in dieser Nacht ihre Tore. Unter dem Motto "Nachtschwärmer" geht es mit nur einem einzigen Ticket von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr Früh auf nächtliche Entdeckungsreise. Für alle, die das Kunst- und Kulturprogramm in der "ORF-Langen Nacht der Museen" in einem anderen Bundesland nutzen möchten, bieten die ÖBB ein eigenes Angebot an. Informationen über alle teilnehmenden Einrichtungen in allen Bundesländern sowie spezielle Programmangebote und vieles mehr sind unter http://langenacht.ORF.at zu finden. Der ORF wird in all seinen Medien und Programmen ausführlich berichten.

ORF und Museen machen Lust auf Kunst und Kultur

Die Zahlen sprechen für sich: Seit der Initiierung der "ORF-Langen Nacht der Museen" im Jahr 2000 gab es mehr als 4,2 Millionen Besuche. Eine Erfolgsgeschichte, die jedes Jahr aufs Neue die Menschen in die Museen zieht, die abseits der gewohnten Öffnungszeiten die Möglichkeit haben, aus dem reichhaltigen Angebot ihre persönlichen Highlights zu wählen.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Mehr geht fast nicht: An die 700 Museen, Galerien und Kultureinrichtungen öffnen am Samstag, dem 5. Oktober, ihre Pforten für die 14. 'ORF-Lange Nacht der Museen'. Fast alle haben spezielle Sonderausstellungen und Veranstaltungen vorbereitet. Den Menschen Lust auf Kunst und Kultur zu machen und ein umfassendes Angebot - von Klassik über Volkskultur bis hin zur Avantgarde - bereitzustellen, ist eine Kernaufgabe des ORF, die wir mit viel Engagement und hoher Professionalität erfüllen. Der ORF in seiner Vielfalt ist der wichtigste Kulturträger des Landes, die 'ORF-Lange Nacht der Museen' ein jährlicher Höhepunkt, der aus dem österreichischen Kulturkalender nicht mehr wegzudenken ist. Ich bedanke mich bei den Kultureinrichtungen, Sponsoren und Partnern für die gute Zusammenarbeit, beim ORF-Team für die hervorragende Organisation und wünsche Ihnen eine kurzweilige 'ORF-Lange Nacht der Museen'."

"Treffpunkt Museum": Ausgangspunkt des Kulturgenusses

In jeder Landeshauptstadt gibt es einen "Treffpunkt Museum" als zentralen Sammelplatz für alle Besucherinnen und Besucher - einzige Ausnahme ist Vorarlberg, hier ist er in Dornbirn. Zusätzlich finden sich in Vorarlberg jeweils Knotenpunkte in Bregenz, Feldkirch und Hohenems. Auch in Villach und Krems wird jeweils ein zusätzlicher "Treffpunkt Museum" eingerichtet.

Bei jedem "Treffpunkt Museum" sind Tickets, Booklets mit umfangreichen Informationen zu den Programmangeboten und Infos zu den Bus- und Fußrouten der "ORF-Langen Nacht der Museen" erhältlich. Gleichzeitig nehmen hier die meisten Bus- und Fußrouten ihren Ausgang.

Tickets kosten regulär EUR 13,- und gelten am 5. Oktober 2013 von 18.00 bis 1.00 Uhr als Eintrittskarte für alle beteiligten Institutionen sowie als Fahrschein für Shuttlebusse zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten der jeweiligen Stadt. Ermäßigte Tickets kosten EUR 11,- und gelten für Schüler/innen, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder. Regionale Tickets kosten EUR 6,- und ermöglichen den Eintritt in regionale Museen eines Bundeslandes (ohne Shuttlebus-Service). Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei.

Im Vorverkauf ist das Ticket bei allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen erhältlich, in diesen und beim "Treffpunkt Museum" auch am Tag der Veranstaltung.

Kinderprogramm und Kinderpass

Auf die Jüngsten wird bei der "ORF-Langen Nacht der Museen" besonders eingegangenen: 250 Museen in ganz Österreich warten mit kindergerechten Zusatzangeboten auf und präsentieren Kunst und Kultur, die viel Freude und Spaß bereiten. Alle Museen, die ein spezielles Kinderprogramm anbieten, sind in den Booklets durch das Icon "Kinderaktion" leicht zu erkennen. Der beliebte "Kinderpass" wird wieder in ganz Österreich aufliegen - jeder Museumsbesuch des teilnehmenden Kindes wird in diesem Pass bestätigt und ab dem dritten Besuch mit einem kleinen Überraschungsgeschenk belohnt.

Detaillierte Informationen zu den teilnehmenden Museen und den speziellen Programmen finden sich in den bundeslandspezifischen Booklets und im Internet unter http://langenacht.ORF.at.

Mit den Öffis durch die "ORF-Lange Nacht der Museen"

Die ÖBB bieten auch in diesem Jahr ein spezielles Angebot für Kulturinteressierte an: Ein Kombiticket ab 22,- Euro zur "ORF-Langen Nacht der Museen" 2013 bzw. inkl. Nächtigung im 4*-Hotel ab 99,-Euro, das den Eintritt für die "ORF-Lange Nacht der Museen" beinhaltet. Nähere Informationen gibt es unter railtours.oebb.at.

In Wien gelten die Tickets vom 5. Oktober, 16.00 Uhr, bis 6. Oktober 2013, 3.00 Uhr als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel inklusive Nightline-Busse (für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung des Karteninhabers). Darüber hinaus können damit die Shuttlebusse der "ORF-Langen Nacht der Museen" gratis genutzt werden. Die Linien der Shuttlebusse sind an das U-Bahn-Netz angebunden und ermöglichen so eine individuelle Routenplanung.

Die "ORF-Lange Nacht der Museen" in den Medien des ORF

Die Kulturberichterstattung des ORF-Fernsehens greift die "ORF-Lange Nacht der Museen" in diversen Beiträgen thematisch auf. Weiters berichten aktuelle Nachrichtensendungen sowie "Bundesland heute". Auch ORF-Regionalradios, Ö1, Hitradio Ö3 und FM4 werden in ihrem Programm über die "ORF-Lange Nacht der Museen" redaktionell berichten und in ihren Veranstaltungskalendern darauf hinweisen. Neben ausführlichen Informationen zur "ORF-Langen Nacht der Museen" auf http://langenacht.ORF.at berichtet das ORF.at-Netzwerk z. B. auch auf http://ORF.at und http://oe1.ORF.at. Der ORF TELETEXT wird einige Tage vor dem Kultur-Event die wichtigsten Serviceinfos über Tickets, Treffpunkte etc. bereitstellen.

Der österreichische Museums-Event als ORF-III-Event: Den ganzen Abend lang begleiten Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr mit Live-Einstiegen vom Wiener Heldenplatz die "ORF-Lange Nacht der Museen" (ab 20.00 Uhr). Zu Gast sind prominente Gesprächspartner/innen, Live-Schaltungen in die Bundesländer runden das umfassende Programm ab. ORF III Kultur und Information präsentiert an diesem besonderen Abend auch eine ganz besondere Auswahl an ausgesuchten Museumshighlights. Moderator Karl Hohenlohe begibt sich für die jeweils halbstündigen Folgen der Galerien- und Museumssendung "Aus dem Rahmen" auf Museumsexpedition und erkundet die vielfältige österreichische Museumslandschaft.

