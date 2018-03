Sidl: Energiepolitik ist Generationenpolitik für die nächsten Jahrhunderte

Energiearmut muss entschieden entgegengetreten werden

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Wenn wir heute über eine moderne und zukunftsgerichtete Energiepolitik diskutieren und landespolitische Weichen stellen wollen, so reden wir über eine Politik für viele Generationen in den kommenden Jahrzehnten, ja Jahrhunderten. Exemplarisch sei auf den kürzlich in Schweden veröffentlichten Weltklimabericht verwiesen, dessen dramatische Folgen uns alle und unsere Kinder und Enkelkinder treffen werden", so der Energiesprecher der SPÖ-Niederösterreich, LAbg. Mag. Günther Sidl, im Rahmen der Aktuellen Stunde des NÖ Landtags zur Energiepolitik im größten österreichischen Bundesland.

Niederösterreich hat sich, ist Sidl überzeugt, "mit dem Energiefahrplan 2030 ein sehr ambitioniertes Programm gesetzt". Niederösterreich setzt auf Versorgungssicherheit und mehr Unabhängigkeit vom internationalen Energiemarkt sowie von fossilen Rohstoffen, auf eine bessere Wettbewerbsfähigkeit bei der Produktion von Wärme und Energie, die Forcierung innovativer und energiesparender Produktionsmethoden sowie eine hohe Lebensqualität mit aktiver Bewusstseinsbildung für Energiesparen und einen energiesparenden und ressourcenschonenden Lebensstil. Sidl: "Hier ist die Wirtschaft ebenso gefordert wie private Haushalte, wobei wir hier von Seiten des Landes nicht nur die politischen Rahmenbedingungen vorgeben müssen, sondern wir müssen auch unterstützend zur Seite stehen."

"Der verstärkte Einsatz von Photovoltaikanlagen von Privaten und Unternehmen ist hier nur ein Teilbereich einer nachhaltigen Energiepolitik", so Sidl, der damit auch auf die Kritik von FPÖ und Grünen am Landesunternehmen EVN eingeht. "Realistischer Weise muss gesagt werden, dass wir derzeit einen klugen Energiemix brauchen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören nicht nur Photovoltaikanlagen, deren Technik in den kommenden Jahren sicher noch einige Verbesserungen erfahren wird. Das Fernziel liegt aber natürlich in der völligen Umstellung auf erneuerbare Energien. Dennoch muss man die gegebenen technologischen Möglichkeiten und den Bedarf der Konsumentinnen und Konsumenten mit einem realistischen Blick sehen. Energie muss für die Bevölkerung aber auch leistbar bleiben. Leider hat der Begriff 'Energiearmut' auch in vielen Haushalten in Niederösterreich Einzug gehalten. Es ist jedenfalls eine essentielle Aufgabe der Landespolitik in Zukunft dafür zu sorgen, dass die Kosten für Strom und Gas für viele unserer LandesbürgerInnen nicht zum existentiellen Problem werden. Wir brauchen aber auf jeden Fall hinsichtlich der Angebote für die Energiekunden mehr Dynamik auf dem Markt mit wirklich attraktiven Gas- und Strompreisen", so Sidl.

