Eßl: Umfassende heimische Tierschutzgesetze vorbildlich für Europa

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Anlässlich des morgigen Welttierschutztages bekennt sich ÖVP-Tierschutzsprecher Abg. Franz Eßl zu den umfassenden und sehr fortschrittlichen Tierschutzbestimmungen in der heimischen Gesetzgebung. "Mit der Festschreibung des Tierschutzes als Staatsziel in der Verfassung haben wir erst kürzlich eine weiteres deutliches Zeichen für den Tierschutz gesetzt", setzt Eßl auf Information und Bewusstseinsbildung. "Gesetze sind notwendig, aber wichtiger ist es, dass allen Tierhaltern das Wohl ihrer Tiere auch ein persönliches Anliegen ist."

"Tierhalter müssen sich mit den Anforderungen des Tierschutzes identifizieren können. Dazu braucht es neben praktikablen Gesetzen und Verordnungen auch eine umfassende Information", verweist Eßl etwa auf das Projekt "Tierschutz macht Schule".

Österreich hat ein modernes Bundestierschutzgesetz und zahlreiche Verordnungen, die gemeinsam im Parlament beschlossen wurden und dazu geführt haben, dass wir in Europa beim Schutz der Tiere anderen Ländern weit voraus sind. Für den ÖVP-Tierschutzsprecher ist es daher ein Anliegen, auf europäischer Ebene verstärkt Maßnahmen im Sinne des Tierschutzes zu setzen. "Denn hier gibt es noch in einigen Bereichen wichtige Schritte, die umgesetzt werden sollten", so Eßl.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at