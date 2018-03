Androsch/Vladyka: Sozialausschuss lehnte SP-Initiative für ungekürzte Auszahlung der BMS ab

Sitzung des NÖ Landtages letzte Chance um mehr Gerechtigkeit zu schaffen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Enttäuscht" zeigt sich NÖ Soziallandesrat Ing. Maurice Androsch vom heutigen Abstimmungsverhalten der ÖVP Niederösterreich in Sachen ungekürzte Auszahlung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) für Menschen mit Behinderungen. "Nach Evaluierungen in den letzten Monaten sollte mit einer einstimmig, also auch mit den Stimmen der ÖVP, beschlossenen Regierungsvorlage sowie einem zusätzlichen SP-Vorstoß die Chance genutzt werden, Verbesserungen für Bezieherinnen und Bezieher der Mindestsicherung zu erreichen bzw. im Vollzug aufgetretene Unklarheiten zu beseitigen. Zwar konnten in den Verhandlungen einige positive Änderungen erreicht werden, im Fall der Vollauszahlung der BMS für volljährige Personen mit Behinderungen wurde aber weder auf Regierungsebene noch im heutigen Sozialausschuss des NÖ Landtages eine Zustimmung der ÖVP erreicht", sieht LR Androsch eine weitere Chance verpasst, um mehr Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderungen zu schaffen.

Auch für SPNÖ-Sozialsprecherin LAbg. Christa Vladyka wurde eine einmalige Möglichkeit ausgelassen: "Bis zuletzt wurden Verhandlungen mit Vertretern der ÖVP Niederösterreich geführt. Der gestern stattgefundene Meinungsumschwung der ÖVP in dieser Sache wurde noch von unserer Fraktion äußerst positiv zur Kenntnis genommen, umso größer war die Ernüchterung, als heute die ÖVP im Sozialausschuss die Gelegenheit ungenützt ließ und dafür sorgte, dass Menschen mit Behinderungen weiterhin innerhalb der Bedarfsorientierten Mindestsicherung finanziell benachteiligt werden. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchen wir aber ein soziales Netz, das funktioniert. Menschen mit Behinderungen haben es im Leben doppelt schwer und brauchen deshalb unsere volle Unterstützung. Daher werden wir im Rahmen der heutigen Sitzung des NÖ Landtages mit einem Abänderungsantrag nochmals einen Versuch starten, die ÖVP und ihre Abgeordneten dazu zu bewegen, ohne Zeitverzögerung die bisher ausverhandelten Verbesserungen der BMS und eine gänzliche Abkehr von der teilweisen Anrechnung der erhöhten Familienbeihilfe zu beschließen. Der NÖ Landtag und seine Abgeordneten haben es damit selbst in der Hand, Menschen mit Behinderungen nicht im Stich zu lassen."

