VCPÖ begrüßt Flashmob gegen Raucherdiskriminierung

Weiteres, eindrucksvolles Zeichen des Protests

Wien (OTS) - Mit zahlreichen Vertretern verstärkte der Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs (VCPÖ) den heute Mittag am Wiener Stephansplatz abgehaltenen Flashmob gegen Raucherdiskriminierung.

"Der heutige Flashmob hat Hunderte von Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen heraus vereint", zeigt sich Fischer beeindruckt, "Raucher, die sich zunehmend diskriminiert und bevormundet fühlen; Gastronomen, die gegen ein drohendes Rauchverbot in ihren Lokalen protestieren und Trafikanten, die gegen die überschießenden Maßnahmen einer neuen EU-Tabakproduktrichtlinie kämpfen."

"Der Zuspruch zu dieser Kundgebung aber auch die bei den österreichweiten Roadshows und Aktionstagen seitens des VCPÖ gesammelten Proteststimmen der österreichischen Bürgerinnen und Bürger belegen mehr als eindeutig die Stimmung in der Bevölkerung gegen diese Form der Bevormundung und Überregulierung", so Fischer weiter.

EU-Politiker mit klarem Mandat zum Wiederspruch gegen EU-Überregulierung

Das Ziel all dieser Aktionen ist laut VCPÖ-Präsident Fischer: "Die österreichischen Abgeordneten im EU Parlament müssen bei der Abstimmung über die Verschärfung der EU-Tabakproduktrichtlinie am 8. Oktober 2013 erkennen, dass derartig überzogene Regulierungen die Institution EU noch weiter von den Menschen entfernen. Daher darf es nicht sein, dass österreichische Europaabgeordnete solchen einschneidenden Maßnahmen zustimmen und die österreichische Politik sich in der Umsetzung auf die Brüsseler Bürokratie ausredet. Die Österreicherinnen und Österreicher haben jedenfalls mehrfach eindrucksvoll ihre Stimme gegen Bevormundung und die Überregulierung des legalen Produktes Zigarette erhoben.

Bisherige Aktivitäten ebenfalls mit eindrucksvollem Zuspruch

Mit der Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" wurde mit österreichweiten Informationsveranstaltungen zwischen Februar und Juni 2013 die Öffentlichkeit, Medien und Politiker auf die Pläne der EU zu einer Verschärfung der derzeit geltenden EU-Tabakproduktrichtlinie und deren massive gesellschaftspolitische sowie wie wirtschaftliche Auswirkungen aufmerksam gemacht. Mehr als 100.000 Unterschriften wurden als Zeichen des Protestes gesammelt und zwischenzeitlich an die Österreichische Bundesregierung sowie die ÖVP- und SPÖ-Europaabgeordneten übermittelt. Auch wurde im Mai 2013 eine repräsentative Studie durchgeführt, der zur Folge 70% der Österreicherinnen und Österreicher die von der EU geplanten größeren Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen als krasse Zumutung empfinden und auch für nicht geeignet halten, um den Tabakkonsum einzudämmen. Ein Verbot der Menthol- und Slim-Zigaretten halten ebenso 70% nicht für zielführend, um Jugendliche vom Tabakkonsum abzuhalten, da diese Produkte überwiegend von älteren Konsumenten bevorzugt werden.

Die Befürchtungen der Tabaktrafikanten, dass diese Produkte auf dem Schwarzmarkt oder in der EU angrenzenden Nachbarländern beschafft werden, wurden hingegen mehrheitlich bestätigt.

Die im September 2013 abgehaltenen Aktionstage unter dem Motto "JETZT GEMEINSAM PROTESTIEREN" verwandelten tausende österreichische Trafiken in "Gruselkabinette". Mit Schockbildern führten Österreichs Trafikanten den heimischen Kunden die Auswirkungen der EU-Überregulierung beim Tabak vor Augen und rufen diese zum Protest auf. Über 66.000 Protest-E-Mails haben die Österreicherinnen und Österreicher insgesamt an ÖVP- und SPÖ-Politiker im Europaparlament sowie in österreichischen Ministerien versandt.

Die Aktivitäten wurden von Tausenden von Kunden sowie der gesamten österreichischen Tabakbranche unterstützt. Weitere Informationen unter: www.eu-es-reicht.at

Über den VCPÖ

Der VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs -wurde 1999 von österreichischen Tabakfachhändlern gegründet. Vorrangiges Ziel ist die stetige Verbesserung und Sicherung der Qualität der Handelsgeschäfte, sowie das Eintreten des Verbandes für das Kulturgut Tabak und eine friedliche, gesellschaftliche Koexistenz von Rauchern und Nichtrauchern.

