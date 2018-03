Kunstwerke wählen für >LIKE IT< im Essl Museum

Voting noch bis 8. Oktober 2013 möglich

Klosterneuburg/Wien (OTS) - Mit >LIKE IT< präsentiert das Essl Museum ab 22. Oktober 2013 die erste von Mitgliedern eines sozialen Netzwerks erstellte und kuratierte Ausstellung. Seit 30. September ist es möglich, auf der Facebook-Seite des Essl Museums (www.facebook.com/esslmuseum) aus einer Auswahl von ca. 100 Werken mittels Like-Button für seine Favoriten zu stimmen. Bisher haben bereits mehr als 10 000 UserInnen die Werke, die zur Auswahl stehen, angesehen und diese schon mit insgesamt mehr als 2000 Likes versehen. Noch bis 8. Oktober kann auf der Facebook Seite des Essl Museums gevotet werden.

Die Auswahl, aus der gevotet werden kann, beinhaltet einen repräsentativen Querschnitt von Werken aller Künstlerinnen und Künstler der Sammlung Essl, die ab 1973 geboren sind. In der Ausstellung >LIKE IT< werden jene Werke zu sehen sein, welche die meisten Likes erhalten. Die Schau wird von einer Gruppe von Gastkuratoren, die ebenso über Facebook ermittelt wurde, kuratiert.

Pressekonferenz



Dienstag, 22.10.2013, 10.00 Uhr

mit Prof. Karlheinz Essl, Kurator Andreas Hoffer (Essl Museum) und

den Facebook-Gastkuratoren



Datum: 22.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Essl Museum

An der Donau-Au 1, 3400 Klosterneuburg



Eröffnung



Dienstag, 22.10.2013, 19.30 Uhr

mit Prof. Karlheinz Essl, Kurator Andreas Hoffer (Essl Museum) und

den Facebook-Gastkuratoren



Datum: 22.10.2013, um 19:30 Uhr



Ort:

Essl Museum

An der Donau-Au 1, 3400 Klosterneuburg



