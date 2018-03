Grüne Wien/Hebein unterstützen Kundgebung "Respekt für Roma und Sinti"

Wien (OTS) - Die Grünen Wien unterstützen die Kundgebung "Respekt für Roma und Sinti" für die Rechte der Roma/Romni, die von Romano Centro und SOS Mitmensch initiiert wurde. Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien begrüßt die starke und kritische Auseinandersetzung mit dem zunehmenden Rassismus in Ungarn und Europa.

Obdachlosen Menschen wird in Ungarn Aufenthalt im öffentlichen Raum bei Geldstrafe und Gefängnis verboten. Dazu Hebein, auf diesen aktuellen Erlass der Regierung Orban Bezug nehmend: "Hier werden Menschenrechte und Grundrechte mit Füßen getreten". Das Schweigen sowohl des Außenministers als auch der Europäischen Kommission sind äußerst bedenklich, so Hebein.

Bei der Eröffnung der Ausstellung "Die Gedanken sind frei. Angst ist Alltag für Roma in Europa" der Wiener Künstlerin Marika Schmiedt in Linz kam es zu massiven Protesten. Diese wertet Hebein als Versuch von nationalistischen Kreisen in Ungarn, gegen die künstlerische Thematisierung des zunehmenden Antiziganismus in Österreich zu mobilisieren. "Wir müssen gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus und für Respekt setzen", so Hebein.

Erstmalig sind diverse österreichische Organisationen bei einer Kundgebung am seit 2011 europaweit stattfindenden Tag der Würde der Roma und Sinti, beteiligt.

Wann: Sonntag, 6. Oktober von 14.00 bis 16.00 Uhr

Wo: Neben dem Wiener Burgtheater (Höhe Löwelstraße/Universitätsring, 1010 Wien)

Motto: "Respekt für Roma und Sinti!"

Mit: Ansprachen, Konzert von Harri Stojka und Plakaten von Marika Schmiedt

Die Veranstaltung ist Teil der an diesem Tag europaweit stattfindenden Roma-Pride.

https://www.facebook.com/events/575998815794466/

