NÖ: Bäuerinnen fordern mehr politischen Einsatz für klare Herkunftskennzeichnung

Aktionstage unter Motto "Bewusst einkaufen - Qualität hat einen Namen"

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltlandfrauen- beziehungsweise Welternährungstages am 15. und 16.10.2013 organisieren Niederösterreichs Bäuerinnen 14 Veranstaltungen rund um das Thema Lebensmittelkennzeichnung - vom Infostand bis hin zum nachhaltigen Frühstück. Sie formulierten zudem vier Kernforderungen und baten dafür auch den NÖ Landtag um Unterstützung. Dazu Landesbäuerin Maria Winter: "Um den Konsumenten Sicherheit in Bezug auf die Lebensmittelherkunft zu geben, fordern wir von der Politik, die Bedingungen für nachvollziehbare Herkunftskennzeichnungen bei Lebensmitteln mit Nachdruck zu forcieren." Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes und Agrarlandesrat Stephan Pernkopf setzen sich für diese Initiative ein, "damit immer drinnen ist was drauf steht".

Zum Auftakt der Aktionstage luden die Bäuerinnen die NÖ Landtagsabgeordneten im Vorfeld der Landtagssitzung am 03.10. zu einer nachhaltigen Jause ein und informierten diese im Zuge dessen über Anforderungen an Qualität, Regionalität und Kennzeichnung sowie über notwendige Änderungen bei den politischen Rahmenbedingungen.

Vier Forderungen für mehr Sicherheit beim Einkauf

So dürften das AMA-Gütesiegel und das AMA-Biozeichen als einzige Siegel mit kontrollierter österreichischer Herkunfts- und Qualitätskontrolle nicht durch eine Vielzahl von wenig aussagekräftigen Gütesiegeln unterwandert werden. Ferner sei rechtlich eindeutig zu verankern, dass es nur Bäuerinnen und Bauern erlaubt sein dürfe, ihre Produkte mit der Bezeichnung "Bauer-" in Verkehr zu bringen. Zudem wird die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie gefordert und schließlich sprechen sich die NÖ Bäuerinnen dafür aus, Irreführung und Täuschung im Bereich der Lebensmittelherkunft laufend zu dokumentieren und Verstöße konsequent zu sanktionieren.

Die Erwartungen hinsichtlich Qualität und Regionalität von Lebensmitteln werden zwar höher, das Grundwissen über Produktion und Verarbeitung allerdings geringer. Jeder Lebensmittelskandal, zuletzt jener um Pferdefleisch in Wurstprodukten, führt zu Verunsicherungen und Vertrauensverlusten in die Lebensmittel, auch wenn bäuerliche Produkte von den Vorfällen nicht betroffen sind. Die Bäuerinnen engagieren sich daher das ganze Jahr über für Aufklärungsarbeit direkt bei den Konsumenten.

Nachhaltiges Genießen mit den Bäuerinnen - Alle noch bevorstehenden Termine und Orte

Wer mit den NÖ Bäuerinnen Kontakt aufnehmen möchte hat dazu zu folgenden Terminen die Möglichkeit: am 06.10.2013 in der Pfarre Michelhausen (Bezirk Tulln) ab 09.00 Uhr, Hl. Messe anschließend nachhaltiges Frühstück; am 06.10.2013 in Kirchschlag (Bezirk Wr. Neustadt), ab 14.00 Uhr beim Bezirkserntedankfest; am 12.10.2013 im Traisenpark in St. Pölten, beim Informationsstand der Bäuerinnen von 09.00 bis 15.00 Uhr; ebenfalls am 12.10.2013 im Festsaal in Moosbrunn (Bezirk Bruck/Leitha) ab 17.00 Uhr bei bäuerlichen Schmankerln, ab 17.30 Uhr folgt ein Platzkonzert des Musikvereins Moosbrunn und ab 18.00 Uhr die Festveranstaltung 25 Jahre Hilfswerk im Bezirk Schwechat. Am 13.10.2013 sind die Bäuerinnen in Kaumberg (Bezirk Bruck/Leitha), ab 09.00 Uhr ist Treffpunkt am Marktplatz für eine Wanderung zur Araburg mit anschließender Andacht mit Abt Mag. Matthäus Nimmervoll und gemeinsamem Frühstück. Danach geht es weiter zum Mostheurigen Familie Schuh mit einer Verkostung regionaler Lebensmittel. Ebenfalls am 13.10.2013 findet im Gemeindezentrum Ladendorf (Bezirk Mistelbach) ab 09.30 Uhr die Heilige Messe mit anschließendem nachhaltigen Frühstück mit den Bäuerinnen statt. Selbiges wird zeitgleich auch in der Pfarrkirche Göllersdorf (Bezirk Korneuburg) angeboten. Eine Woche später (20.10.2013) findet im Pfarrheim St. Valentin (Bezirk Amstetten) die Heilige Messe um 09:30 Uhr statt, gestaltet durch den Bäuerinnenchor Haag. Anschließend wird zum nachhaltigen Frühstück im Pfarrheim St. Valentin geladen. Eine Stunde früher (08.30 Uhr) am selben Tag gestalten die Bäuerinnen in der Pfarrkirche Waidhofen/Thaya (Bezirk Waidhofen/Thaya) die Heilige Messe, von 09:30 bis 12:00 Uhr gibt es ein nachhaltiges Frühstück im Pfarrsaal.

