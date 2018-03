FPÖ-Staudacher: Freiheitliche gegen Bau der Tauerngasleitung durch Kärnten

Reine Transitleitung birgt zahlreiche Gefahren für unsere Umwelt

Klagenfurt (OTS) - Die Freiheitlichen erinnerten in der heutigen Landtagssitzung daran, bereits am 18. Dezember 2008 einen Dringlichkeitsantrag gegen den Bau der Tauerngasleitung durch Kärnten eingebracht zu haben, jedoch durch die ablehnende Haltung von SPÖ und ÖVP seit Jahren gegen Windmühlen anzukämpfen. Vor den zahlreichen Gefahren, die der Bau der Tauerngasleitung verursachen würde, warnte in der heutigen "Aktuellen Stunde" des Kärntner Landtages LAbg. Christoph Staudacher. So seien die Schäden, die alleine bei der Errichtung an unserer Natur entstehen, nie wieder zu beheben. "Nicht auszudenken wären die Auswirkungen von Katastrophen wie Erdbeben, Hochwasser, Erdrutsche oder dergleichen. Wir sitzen im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Pulverfass, ohne sich den verheerenden Ausgang bei einem Betriebsunfall nur im Ansatz vorstellen zu können", so Staudacher. Alleine die geplante Verdichtestation der Tauerngasleitung in Feistritz/Gail, welche zum Gastransport gebraucht wird, verbrauche so viel Energie, wie der halbe Energieverbrauch der Stadt Villach, zeigt Staudacher die Dimension des Projektes auf.

Weiters handle es sich bei der Tauerngasleitung um eine reine Transitleitung, wobei die wahren Nutznießer, bis auf wenige Grundbesitzer, sicherlich nicht in Kärnten, sondern im Ausland sitzen, gibt Staudacher zu bedenken. Neben den irreparablen Schäden an unserer Umwelt, würden wir uns durch den Ausbau der Erdgasinfrastruktur außerdem in die Abhängigkeit von politisch instabilen Ländern begeben. "Kärnten arbeitet seit Jahren erfolgreich am Ziel energieautark zu werden. Sollte die neue Kärntner Regierungskoalition dieses Projekt unterstützen, dann torpediert sie dieses Ziel", schließt Staudacher.

