Pernkopf: Tierschutz ist ein wichtiger Indikator für Nachhaltigkeit - Tierwohl muss Kriterium für Entwicklungshilfe sein

Ökosoziales Forum fordert anlässlich des morgigen Welttierschutztag verstärkte Kontrollen beim Import von tierischen Produkten aus allen Drittstatten

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen Welttierschutztages warnt der Präsident des Ökosozialen Forums Stephan Pernkopf davor, dass mit österreichischem und europäischem Geld unter dem Deckmantel von Entwicklungshilfe Tierleid gefördert wird: "Es kann nicht sein, dass wir Länder finanziell unterstützen, die in der Tierhaltung Praktiken anwenden, die innerhalb der EU längst verboten sind. Ich bin für einheitliche Tierschutzstandards in ganz Europa, die dann auch eingehalten werden müssen."

Internationale Finanzinstitutionen - darunter die International Finance Corporation (IFC) und die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - finanzieren etwa einige der größten landwirtschaftlichen Unternehmen außerhalb der EU, die nach wie vor einen Großteil ihr Tiere nicht artgerecht halten. Hühner werden zum Beispiel in Legebatterien gehalten, Schweine in engen Kästenständen.

"Die österreichische Landwirtschaft produziert auf höchsten Umwelt- und Tierschutzstandards. Billigimporte aus Drittstaaten - wie zum Beispiel Eier aus Käfighaltung - gefährden unsere bäuerliche Landwirtschaft und sind sicher nicht im Sinne der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten. Das hohe Produktions- und Tierschutzniveau in Österreich darf nicht untergraben werden. Die strengen Tierschutzgesetze, die wir in Österreich haben, haben letztendlich zu diesem hohen Produktionsniveau beigetragen", so Pernkopf weiter.

Seit 2005 gibt es in Österreich ein einheitliches Bundestierschutzgesetz, davor war Tierschutz in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. EU-rechtlich ist die landwirtschaftliche Nutztierhaltung nur allgemein geregelt, von diesen allgemeinen Regelungen lassen sich keine direkten Maßnahmen ableiten. Grundsätzlich sind die Haltungsvorschriften in Österreich strenger als in der restlichen EU. Pernkopf: "Bei uns gibt es etwa für alle Nutztiere genaue Bestimmungen - von der Mindest-Fressplatzbreite über die Struktur des Bodens bis hin zum Auslauf. Das zeigt sich am Beispiel der Käfighaltung: Schon 2009 wurde in Österreich die Käfighaltung verboten, drei Jahre bevor ein EU-weites Verbot in Kraft getreten ist. Ausgestaltete Käfige sind ab 2020 in Österreich verboten, bleiben in den übrigen EU-Mitgliedsländern jedoch erlaubt."

"Für uns Österreicherinnen und Österreicher ist Tierschutz ein wichtiger Indikator für Nachhaltigkeit. Ich bin klar gegen den Import von Produkten aus Drittstaaten in die Europäischen Union, wenn diese nicht den EU-Tierschutzstandards entsprechen. Wir brauchen daher verstärkte Kontrollen für alle Einfuhren von tierischen Erzeugissen aus allen Drittstaaten", so der Präsident abschließend.

