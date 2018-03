Integrierte Top-Kommunikation: VIKOM und SMI vergeben ersten "Communication Excellence Award"

Vier Preisträger gekürt / Hervorragendes Niveau der eingereichten Kommunikationskonzepte

Wien (OTS) - Integrierte Kommunikation hilft Unternehmen jeder Größenordnung, nachhaltige Kommunikationswirkung zu erzielen. Dementsprechend vergab der VIKOM (Verband für integrierte Kommunikation) in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Marketing Institut (SMI) den ersten "Communication Excellence Award" in mehreren Kategorien. Die Gewinner sind die Telekom Austria AG mit zwei Projekten, das Salzburger Unternehmen Sperl Moden sowie der Wasserverband Salzburger Becken. Die Prämierung erfolgte im Rahmen des VIKOM Performance Day am 2. Oktober 2013 in der voestalpine Stahlwelt in Linz.

"Die Einreichungen zum Communication Excellence Award bewegten sich insgesamt auf sehr hohem Niveau. Und es zeigte sich, dass Integrierte Kommunikation nicht nur ein Thema für Großunternehmen ist: Auch Klein- und Mittelbetriebe sowie Non-Profit-Organisationen schaffen es, mit einer gut abgestimmten und kreativen Integrierten Kommunikation eine starke kommunikative Wirkung zu erzeugen", betonte SMI-Direktor Prof. (FH) Dr. Marcus Stumpf.

Die Preisträger bestätigen dies eindrucksvoll:

- Projekt "Sperl Moden goes Facebook": Crossmedia ist auch bei einem Kleinunternehmen möglich. Mit großem Erfolg wurde der Einsatz von Facebook, die Anwendung klassischer Tools und die Kultur im Modegeschäft authentisch und harmonisch kombiniert. Gut gelungen ist dabei auch das Herausarbeiten der USPs des Unternehmens. (Kategorie Klein- und Mittelbetriebe)

- Projekt Telekom Austria Group "Reputationsförderung durch Compliance-Kommunikation": Das Konzept setzt auf Emotionalisierung des Regelwerks Compliance. Als Key Visuals wurden Vögel in Comics zum "Sprechen" über den Code of Conduct gebracht. Ein Projekt, bei dem mit feiner Klinge integriert kommuniziert wurde. (Kategorie Großunternehmen)

- Projekt "Salzburger Wasser: Gut. Besser. Trinkwasser!": Die Kampagne des Wasserverbandes Salzburger Becken ist ein gutes Beispiel gelungener integrierter Kommunikation für eine NPO. Mit relativ geringen Ressourcen gelang die Ansprache und Sensibilisierung verschiedener Bezugsgruppen. Kreativ: eine Pressekonferenz mit Wasserverkostung und Presseunterlagen in der Flaschenpost. (Kategorie Non-Profit-Organisationen und öffentliche Verwaltung)

- Projekt "Mach die A1-Karriere-Lehre", Telekom Austria AG: Das Integrierte Kommunikationskonzept besticht durch besondere Authentizität und seinen Fokus auf Diversity. Online- und Offline-Kommunikationsinstrumente wurden gut vernetzt, die Jugendlichen - Schwerpunkt Mädchen - im persönlichen Dialog und durch "echte" Testimonials zeitgemäß abgeholt. (Sonderpreis)

Alle Konzepte mussten mindestens drei Kommunikationsdisziplinen vernetzen, verschiedene Kommunikationszielgruppen ansprechen sowie sinnvoll in die Gesamtkommunikation eines Unternehmens integriert sein. Die Jury beurteilte die Einreichungen nach Aufbau, Stimmigkeit, Integrations- und Innovationsgrad, Gestaltung, Wirkung und einer Gesamtbewertung der Kommunikationsleistung vor dem Hintergrund der jeweiligen Rahmenbedingungen. Neben VIKOM-Präsidentin Dr. Marita Roloff und SMI-Direktor Prof. (FH) Dr. Marcus Stumpf wirkten auch Prof. (FH) Dr. Michael Boenigk, Leiter des Competence Centers Unternehmenskommunikation an der Hochschule Luzern, und Mag. Dr. Michael Roither, Leiter des Zentrums für Journalismus und Kommunikationsmanagement an der Donau-Universität Krems, in der Jury mit.

"Angesichts der täglichen Informationsflut und des zunehmenden Kommunikationsdruckes am Markt ist die akkordierte Vermittlung eines konsistenten und damit glaubwürdigen Bildes in der Öffentlichkeit ein maßgeblicher Wettbewerbsfaktor geworden. Es ist beeindruckend zu sehen, wie kreativ Unternehmen und Institutionen an diese Aufgabe der Integrierten Kommunikation herangehen", freute sich VIKOM-Präsidentin Dr. Marita Roloff bei der Preisübergabe. Eine Neuausschreibung des Communication Excellence Awards ist im kommenden Jahr geplant.

Der VIKOM: Aus der Praxis für die Praxis

Der VIKOM, Verband für integrierte Kommunikation, setzt sich maßgeblich für die Professionalisierung des strategischen Kommunikationsmanagements in Österreich ein. Seine mehr als 200 Mitglieder repräsentieren die bedeutendsten österreichischen Unternehmen und Institutionen mit mehr als 250.000 Beschäftigten und einem Umsatzvolumen von rund 100 Milliarden Euro.

Themenwahl und Leistungsangebot des VIKOM richten sich klar an der beruflichen Realität der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in Unternehmen und Institutionen aus. Die laufende Professionalisierung in allen Kommunikationsbelangen steht dabei im Vordergrund. www.vikom.at <http://www.vikom.at>

Wir danken unseren Partnern des ComEx-Awards für die Unterstützung: Industriellenvereinigung, Casinos Austria, Österreichische Lotterien, OMV AG, Donau Universiität Krems, DIE PRESSE.

Rückfragen & Kontakt:

Prof. (FH) Dr. Marcus Stumpf

Tel.: +43-(0)50-2211-1108, marcus.stumpf @ fh-salzburg.ac.at



Dr. Marita Roloff

Tel.: +43 (0)1 71135-2413, marita.roloff @ allianz.at