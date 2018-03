Petmate kündigt Eröffnung neuer Europazentrale an

(PRN) - - Internationale Niederlassung zur Unterstützung des wachsenden europäischen Marktes für Heimtierprodukte

Arlington, Texas (ots/PRNewswire) - Petmate, ein führender Hersteller von innovativen und von Haustierhaltern bevorzugten Heim-, Reise- und Spielprodukten, kündigte heute die Eröffnung seiner Europazentrale in der Nähe von Lyon, Frankreich, an. Mit der neuen Niederlassung kann Petmate das Kundennetz für seine JW Pet, Chuck-It und Petmate Produkte besser bedienen.

Das Unternehmen beabsichtigt damit, den wachsenden europäischen Markt für Heimtierprodukte mithilfe der bestehenden Beziehungen zu Verteilern und Einzelhändlern noch besser zu unterstützen.

Das Zentrum für Vertriebsunterstützung, das am 14. Oktober eröffnet wird, bietet mehrsprachigen Kundendienst, Verkaufs- und Marketingunterstützung, Brand-Marketingtätigkeiten sowie Verteilungs-und Logistikeffizienz für die europäischen Märkte. Die Telefonnummer der Europazentrale von Petmate ist +33-4-77-36-27-35 und sie kann ebenfalls unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktiert werden sales @ petmate-europe.com.

"Die Produkte von Petmate sind bereits seit über zehn Jahren in Europa erhältlich, und mit der neuen Niederlassung können wir unsere Einzelhändler in Europa von der Produkteinführung bis hin zum Produktgruppenmanagement besser unterstützen", sagt Joe Messner, CEO von Petmate. "Damit werden wir nicht nur effizienter, sondern können auch unsere, in Asien hergestellten Produkte direkt nach Europa liefern, sodass sich die Lieferfristen und Einstandskosten in einem der Märkte mit den weltweit höchsten Ausgaben für Heimtierprodukte erheblich reduzieren."

Das Markenportfolio von Petmate bietet einzigartige, innovative Produkte und baut auf der Beziehung zwischen Haustier und Halter in einem Markt auf, in dem der Besitz von Haustieren weltweit dramatisch wächst.

Über Petmatede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2efacef3Petmate wurde 1963 gegründet und ist der landesweit führende Hersteller von innovativen und von Haustierhaltern bevorzugten Heim-, Reise- und Spielprodukten. Petmate hat seinen Firmensitz in Arlington, Texas, und seine Kunden verlassen sich auf seine Erfahrung mit innovativen, funktionellen und qualitativ hochwertigen Produkten für Haustiere. Dazu zählen Bettzeug, Zwinger, Hundehütten, Produkte für die Futter- und Wasserversorgung, Streumittelprodukte, Spielzeug, Halsbänder, Leinen und Reiselösungen, die landesweit bei Einzelhändlern für Heimtierbedarf verfügbar sind. Außerdem stellt Petmate die bei Familien mit Haustieren beliebte Marken Chuckit!, Wetnoz, Aspen Pet, JW und andere her. Weitere Informationen finden sie auf www.petmate.com.

MEDIENKONTAKT Sarah Langhorst +1-214-379-7000 sarahl @ spmcommunications.com

Web site: http://www.petmate.com/