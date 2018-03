Korun zu Flüchtlingstragödie vor Lampedusa: Wie viele Tote noch?

Grüne: Legale Einreise statt Schlepperhilfe für Schutzsuchende andenken

Wien (OTS) - "Wie viele hunderte tote Bootsflüchtlinge vor den Toren Europas braucht es eigentlich noch, damit sich an unserer europäischen Flüchtlingspolitik etwas ändert? Die rigide Abschottung Europas ist nicht nur kleinlich gemessen an dem geringen Prozentsatz an internationalen Flüchtlingen, die wir jährlich aufnehmen, sondern gefährdet auch jeden Tag aufs Neue Menschenleben" sagt Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen zur derzeitigen Flüchtlingslage an den EU AUßengrenzen.

Erst heute wurde bekannt, dass am Donnerstag kurz vor Lampedusa ein Flüchtlingsboot gesunken ist. Es wurden bereits mehr als 80 Tote vermeldet. "Denken wir nur an die 120.000 Toten im syrischen Bürgerkrieg, dann wissen wir warum es ein Umdenken in Europa braucht. Menschen in einer verzweifelten Lage immer höhere Hürden in den Weg zu bauen sorgt nur dafür, dass sie immer mehr riskieren, um diese Hürden zu überwinden. Es löst aber das Problem nicht. So fördert die EU selbst das Schleppergeschäft und auch überfüllte, unsichere Flüchtlingsboote. Wieso ist es eigentlich so undenkbar, diesen Schutzsuchenden eine legale Einreise nach Europa zu gewähren, damit diese geordnet hier ankommen, ihr Asylverfahren führen können ohne dabei Kopf und Kragen zu riskieren? Die Schlepperei als Wirtschaftszweig wäre trocken gelegt, den Betroffenen würde man einerseits ersparen, dass sie jegliches Hab und Guts in den Heimatländern verkaufen damit sie die Reise nach Europa riskieren können und andererseits traumatische Erlebnisse auf der Reise. Das wäre nicht nur nachhaltiger und menschlicher sondern für alle Seiten ein Gewinn", meint Korun.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at