"matinee" am 6. Oktober in ORF 2: Marcel Prawy auf den Spuren von Giuseppe Verdi und 100 Jahre Wiener Konzerthaus

Wien (OTS) - Wer konnte besser über Giuseppe Verdi, dessen Heimatstadt Busseto und Landsitz Sant'Agata erzählen als Marcel Prawy? Anlässlich des 200. Geburtstages von Giuseppe Verdi forschte die ORF-"matinee" in der Archiv-Schatzkiste und zeigt am Sonntag, dem 6. Oktober 2013, um 9.05 Uhr eine Produktion aus dem Jahr 1993 mit dem Opernführer der Nation. Weiters widmet sich ein Kurzbeitrag der 100-Jahr-Feier des Wiener Konzerthauses (9.55 Uhr) und "Ein Porträt aus der Nähe" zeigt Schauspielkünstlerin Christiane Hörbiger, die im Oktober ihren 75. Geburtstag feiert, ganz privat (10.00 Uhr). Den Abschluss bilden wie immer die "Kulturtipps" (10.40 Uhr). Durch die "matinee" führt diesmal Peter Schneeberger.

"Neues aus dem Archiv: Auf den Spuren von Verdi - von und mit Marcel Prawy" (9.05 Uhr)

Fast das gesamte Leben Giuseppe Verdis hat sich in und um das oberitalienische Städtchen Busseto abgespielt. Marcel Prawy wandelte auf unnachahmliche Weise auf den Spuren des Komponisten und späteren Gutsbesitzers, die heute noch sichtbar sind. An jeder Ecke wird man an den italienischen Maestro erinnert: Hier hat er einst gewohnt, dort eingekauft; in Roncole bei Busseto wurde er geboren, auf seinem Landsitz Sant'Agata hat er den Lebensabend verbracht.

Das musikalische Programm der Sendung ist eine Mischung aus Weltschlagern und Raritäten, wie z. B. die "Hymne der Nationen", die Verdi 1862 für die Londoner Weltausstellung komponierte. Kein Geringerer als Arturo Toscanini dirigiert in diesem Ausschnitt. Jeder weiß, dass Verdi große Schriftsteller wie Schiller, Shakespeare oder Victor Hugo vertonte, doch wer kennt die Lieder mit Texten aus Goethes "Faust"? In Ausschnitten zu sehen und zu hören sind Künstler wie Cristina Rubin, Plácido Domingo, Editá Gruberova und José Carreras. Gestaltung: Karl Kofler und Heidelinde Rudy.

"100 Jahre Wiener Konzerthaus" (9.55 Uhr)

Am 19. Oktober 1913 wurde das Wiener Konzerthaus mit Beethovens Neunter Symphonie und einer Auftragskomposition, Richard Strauss' "Festlichem Präludium für Orchester und Orgel", feierlich eröffnet. Gemeinsam mit dem neuen Intendanten der traditionsreichen Wiener Musikinstitution, Matthias Naske, erforscht Sandra Krieger die wechselvolle und an künstlerischen Höhepunkten reiche Geschichte des Hauses und seine musikalische Zukunftsperspektive. Gestaltung: Sandra Krieger.

"Christiane Hörbiger - Ein Porträt aus der Nähe" (10.00 Uhr)

Christiane Hörbiger, die Grande Dame des deutschsprachigen Films, feiert am 13. Oktober ihren 75. Geburtstag. In einer Dokumentation aus dem Jahr 2008 gewährt sie Einblick in ein Leben, das sie - schon aufgrund ihrer Familiengeschichte - bereits früh mit den "Brettern, die die Welt bedeuten" konfrontierte und auch bald mit ihnen vertraut machte. Regisseur Gerhard Tötschinger ist Christiane Hörbigers Lebensmensch und langjähriger Lebensgefährte - und so zeichnete er in seinem Film Hörbigers großartige Karriere auf sehr persönliche Weise nach: Der Weg begann - nicht ohne Schrammen - am Wiener Burgtheater, nahm einige wichtige Haltepunkte bei Theaterbühnen zwischen München und Zürich und reichte sogar bis nach Hollywood. Irgendwann erhielt die Schauspielerin auch das mit Bewunderung ausgesprochene Prädikat "D i e Hörbiger" - sie hat es sich unter anderem mit großen Kino- und Serienerfolgen ("Tafelspitz", "Schtonk", "Das Erbe der Guldenburgs") hart erarbeitet. Bis heute zählt sie mit vielbeachteten Fernsehfilmen ("Der Besuch der alten Dame", "Oma wider Willen", zuletzt "Stiller Abschied") zu den Publikumslieblingen im deutschsprachigen Fernsehen und gehört zu den meistdekorierten Schauspielerinnen. Vor diesem Hintergrund stellt Christiane Hörbiger auch ihre über drei Generationen in Theater und Film erfolgreiche Künstlerfamilie vor. Gestaltung: Gerhard Tötschinger. Der ORF widmet der Jubilarin einen umfangreichen Programmschwerpunkt, alle Details unter presse.ORF.at.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

