Universal Versand feiert 45 jähriges Jubiläum

Der Handel ist auf dem Sprung in eine neue Ära

Wien (OTS) - Der österreichische Versandhändler Universal blickt auf 45 Jahre stabilen Geschäftsverlauf zurück und hat im Hinblick auf Trends und Entwicklungen eine Strategie erarbeitet, die das Unternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft führen wird. In fünf Jahren wird ein Umsatz von 220 Mio. Euro erwartet, das einem jährlichen Umsatzwachstum von >10% pro Jahr entspricht. Universal ist eine Marke der Otto Group und in Österreich als Marktführer im heimischen Versandhandel präsent. Weitere Informationen finden Sie auf: www.universal.at oder www.unito.at

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4341

