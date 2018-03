ORF III startet zweite Staffel von "Filmschatz Österreich" mit der Komödie "Der Feldherrnhügel"

Am 4. Oktober im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Vergangenes Jahr startete die Kooperation zwischen Bank Austria, Filmarchiv Austria und ORF III, in deren Rahmen prägende österreichische Spielfilme der Nachkriegszeit aufwendig restauriert wieder zurück auf die heimischen Fernsehbildschirme gebracht wurden -nun geht das große Projekt "Filmschatz Österreich" in die zweite Runde. Am Freitag, dem 4. Oktober 2013, startet ORF III mit der Ausstrahlung von drei weiteren Filmen, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Erfolge feierten und die in den vergangenen Jahrzehnten dem Vergessen anheimzufallen drohten. Von der Bank Austria als Rechteinhaber aus den Archiven ausgegraben und mit dem Fachwissen des Filmarchivs restauriert, macht sie nun ORF III der Öffentlichkeit zugänglich.

An diesem Freitag präsentiert ORF III um 20.15 Uhr das Filmjuwel "Der Feldherrnhügel", prominent besetzt mit Ernst Waldbrunn, Heinz Conrads, Paul Hörbiger, Hans Holt und Annemarie Düringer. In Form einer persönlichen Anmoderation von Christiane Hörbiger erhalten die Zuseherinnen und Zuseher im Vorfeld eine charmante und kompetente Einweisung in Inhalt und Hintergrund. Die 1953 produzierte Komödie dreht sich um einen Oberleutnant, der ausgerechnet an seinem Hochzeitstag bei einem Abschiedskuss mit der ehemaligen Geliebten von der Schwiegermutter ertappt wird. Daraufhin wird er zu einem entlegenen Regiment versetzt, beginnt sich dort zutiefst nach seiner Pensionierung zu sehnen und versucht deshalb vergeblich, alles falsch zu machen. Regie führte der bekannte österreichische Regisseur und Drehbuchautor Ernst Marischka.

Am Freitag, dem 11. Oktober, folgt das Kriegsliebesdrama "An klingenden Ufern" nach dem Drehbuch von Alexander Lernet-Holenia mit Schauspiellegende Curd Jürgens und Marianne Schönauer. Am Freitag, dem 18. Oktober, erzählt der Spielfilm "Singende Engel" von Gustav Ucicky aus dem Jahr 1947 die Geschichte der Wiener Sängerknaben.

