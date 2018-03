Industrie: Wachstum und Arbeitsplätze durch Entlastung des Faktors Arbeit sichern

IV-GS: Vereinfachung und Verschlankung des Steuer- und Abgabensystems - Entlastung des Faktors Arbeit - Vermögensteuern hemmen Investitionen und Wachstum

Wien (OTS/PdI) - Als "wichtiges Signal im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes", begrüßte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer den vom Präsidenten der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT), Mag. Klaus Hübner und MMag. Dr. Klaus-Bernhard Gröhs, Leiter der Arbeitsgruppe Steuerpolitik der KWT vorgestellten "Steuerreformplan für Österreich 2014-2018" heute, Donnerstag. Eine Vereinfachung und Verschlankung des Steuer- und Abgabensystems und eine substanzielle Entlastung des Faktors Arbeit sei dringend notwendig, denn "die heimischen Betriebe stehen im internationalen Wettbewerb unter zunehmendem Druck - die überdurchschnittlich hohe österreichische Abgabenquote sowie Arbeitszusatzkosten sind klar standortschädlich", so Neumayer. "Wir begrüßen alle konkreten Vorschläge, die den Druck, der auf den heimischen Betrieben lastet, mindern, damit die Unternehmen mehr Arbeitsplätze sichern und schaffen können. Einige der heute vorgeschlagenen kurzfristigen Maßnahmen könnten sofort umgesetzt werden und darüber hinaus muss eine umfassende Steuerstrukturreform in die Wege geleitet werden", so der IV-Generalsekretär. "Eine spürbare Senkung der Arbeitszusatzkosten wäre ebenso eine wichtige Erleichterung für die Unternehmen, wie auch die sofortige Abschaffung aller Rechtsgeschäftsgebühren". Besonders unterstütze die Industrie zudem den Vorstoß der KWT gegen die Wiedereinführung einer Vermögensbesteuerung oder einer Erbschafts- und Schenkungssteuer. "Vermögensteuern kosten Arbeitsplätze, entziehen Kapital aus Unternehmen sowie Familien und schwächen die Eigenkapitalstruktur. Durch die Besteuerung von bestehender Substanz wird die Investitionsfreude gehemmt und dadurch Wachstum unterbunden", betonte Neumayer.

"Maßnahmen zur Erleichterung der Finanzierung von Unternehmen -gerade in schwierigen Zeiten -, müssen unbedingt gefördert werden", wie Neumayer mit Blick auf die Vorschläge zur Abschaffung der Gesellschaftsteuer und zur Schaffung steuerlicher Anreize einer Eigenkapitalfinanzierung betonte. "Der richtige Weg lautet Entlastung und Entbürokratisierung - Österreichs Unternehmen brauchen in beiderlei Hinsicht mehr Freiraum, um Investitionen zu tätigen und Arbeitsplätze schaffen zu können. Belastungen, insbesondere durch neue Vermögens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuern, sind eine absolute Themenverfehlung und widersprechen der gegenwärtigen konjunkturellen Wirklichkeit und ihren Herausforderungen", so der IV-Generalsekretär.

