uniko-Appell an nächste Regierung: Vorrangstellung für Universitäten

Präsident Schmidinger bietet neuer Koalition Kooperation an

Wien (OTS) - Ein programmatisches Bekenntnis der künftigen Bundesregierung, die Probleme der Universitäten ernst zu nehmen und in den kommenden fünf Jahren ins europäische Spitzenfeld zu führen:

Diese Erwartung äußert der Präsident der Universitätenkonferenz (uniko), Rektor Heinrich Schmidinger, angesichts des alljährlichen medialen Schlaglichts auf das THE-Ranking. "Das Schielen auf Ranglisten mit Hochschulen, die über ein Vielfaches des Budgets heimischer Universitäten verfügen, ergibt keinen Sinn, solange innerhalb einer Regierung weder über die hochschulpolitischen Ziele noch über deren Erreichung Einigkeit besteht." Schmidinger bietet deshalb der künftigen Regierung jede Form von Kooperation seitens der uniko an, die dazu führt, dass die Weiterentwicklung der heimischen Universitäten das erklärte gemeinsame Ziel aller politischen Kräfte wird.

Dies setze voraus, so der Präsident der uniko, dass der Beitrag der Universitäten für den gesellschaftlichen Fortschritt und der Sicherung des Wohlstands - so wie in anderen Ländern Europas und Asiens - erkannt und außer Streit gestellt wird. In dem Zusammenhang begrüßt Rektor Schmidinger, dass auch der Wissenschaftsrat in seinem "Pflichtenheft" für die Regierung einige der jüngsten Forderungen der uniko aufgegriffen hat, darunter eine Studienplatzfinanzierung als Grundlage jeglicher Kapazitätsberechnungen und die Stärkung der Grundlagenforschung.

Erneut bekräftigt der uniko-Präsident seine Überzeugung, dass die nächste Bundesregierung in ihrer Gesamtheit die hinreichende Ausstattung der Universitäten als Chance und nicht als bloße Pflichtübung begreift. "Es genügt nicht, wenn sich nur der Wissenschaftsminister als Bündnispartner der Universitäten versteht. Das müsste bis zur Regierungsspitze durchdringen", ergänzt Schmidinger.

