Lange Nacht der Museen: Berufsrettung Wien eröffnet neues Rettungsmuseum

Wien (OTS) - Wien bekommt ein neues Rettungsmuseum: Zur Langen Nacht der Museen 2013 eröffnet die Berufsrettung Wien (MA 70) das Wiener Rettungsmuseum. Die wechselreiche Geschichte der ältesten Rettungsorganisation der Stadt wird anhand einzigartiger, historisch-medizinischer Geräte, technischem Equipment im Wandel der Zeit bis hin zu Rettungswägen aus vergangenen Tagen präsentiert. In einem feierlichen Akt im Beisein des Vorsitzenden des Gemeindeausschusses für Gesundheit und Soziales, Gemeinderat Kurt Wagner, Bezirksvorsteherin für den 17. Bezirk, Ilse Pfeffer und des Leiters der Berufsrettung Wien, Rainer Gottwald, wird das Wiener Rettungsmuseum kommenden Samstag, den 5.Oktober 2013 eröffnet und zukünftig auch öffentlich zugänglich.

Einzigartige 132-jährige Geschichte der Wiener Berufsrettung

Die umfangreiche Präsentation der Geschichte der Rettung in Wien erlaubt einen tiefen Einblick in die medizinische Versorgung der damaligen Zeit bis in unsere Tage. "Die beeindruckende Entwicklung des Rettungswesens von damals bis heute, wodurch Wien über eine der modernsten Rettungsorganisationen weltweit verfügt, trägt in hohem Maße dazu bei, dass die Stadt eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau für alle bieten kann", betont Gemeinderat Kurt Wagner im Rahmen des Festakts.

Museum öffentlich zugänglich

Das Museum, das sich im 17. Bezirk in der denkmalgeschützten Rettungsstation Hernals befindet, wird in Zukunft auch für die Öffentlichkeit nach Voranmeldung zugänglich sein. "Wir freuen uns ganz besonders, dass sich das neue Wiener Rettungsmuseum in unserem Bezirk befindet", so Ilse Pfeffer, Bezirksvorsteherin von Hernals. "Gerade auch Schulen und andere Institutionen des Bezirks können in Zukunft die neue Einrichtung besichtigen und vieles über das Rettungswesen lernen", so Pfeffer weiter. Nicht nur der reguläre Besuch, sondern auch Führungen werden zukünftig nach Vereinbarung möglich sein.

Damals wie heute - rasche Hilfe entscheidend

Auch wenn sich die Rahmenbedingungen, der Ausbildungsstand der Rettungsteams und die technischen Möglichkeiten in den letzten 132 Jahren seit Gründung der Berufsrettung in Wien massiv verändert haben, so entscheidet damals wie heute die rasche und professionelle Hilfe oftmals über Leben und Tod. "Schon damals stand die Hilfe für die Menschen im Mittelpunkt. Das Museum zeigt eindrucksvoll die historische Professionalisierung des Rettungswesens bis in unsere Zeit, die es uns heute erlaubt, Menschen in medizinischen Notfällen rund um die Uhr auf höchstem internationalem Niveau zu helfen", betont Rainer Gottwald, Leiter der Rettung.

Die Wiener Berufsrettung zählt mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 160.000 jährlichen Einsätzen zu den wesentlichen Säulen des Wiener Gesundheitssystems und genießt international einen hervorragenden Ruf.****

