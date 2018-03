"Lumpazivagabundus" am 4. Oktober in ORF 2: Matthias Hartmanns Fernsehfassung des aktuellen Burgtheatererfolgs

Mit Nicholas Ofczarek, Michael Maertens und Florian Teichtmeister

Wien (OTS) - Johann Nepomuk Nestroys Zauberposse "Der böse Geist Lumpazivagabundus" erzählt von den Fährnissen dreier bettelarmer Handwerksburschen, die vom Schicksal auf die Probe gestellt werden. Ihr Anspruch auf ein bisschen Glück und Auskommen wird zum Wetteinsatz zänkischer Feen und Geister. Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann hat den Klassiker, der als Nestroys erfolgreichstes Stück gilt, heuer bei den Salzburger Festspielen als Koproduktionen mit seinem Haus inszeniert und dabei sein Nestroy-Regiedebüt vorgelegt. Sein liederliches Kleeblatt Knieriem, Zwirn und Leim - Nicholas Ofczarek, Michael Maertens und Florian Teichtmeister (derzeit auch für den ORF/ZDF-Event-Fernsehfilm "Sarajevo" vor der Kamera) - konnte das Publikum begeistern. Nun hat Hartmann für das Fernsehen eine eigene filmische Fassung produziert und auch hier Regie geführt. Der ORF zeigt diese besondere TV-Premiere als ORF-"Kulturherbst 2013"-Beitrag am Freitag, dem 4. Oktober, um 22.35 Uhr in ORF 2. ORF III strahlt die Produktion am 4. November aus.

Im Zauberreich geht eine Seuche um: die Verschwendungssucht. Die Söhne des Landes sind vom bösen Geist Lumpazivagabundus befallen und verjubeln zügellos das väterliche Erbe. Um sie zu bekehren, bietet der Feenkönig ihnen ein letztes Mal Kredit an. Lumpazivagabundus lacht ihn aus: "Reich will er sie wieder machen, da werden grad noch ärgere Lumpen draus." Denn Geld und Glück allein schaffen noch keine Sittlichkeit, solange keine wahre Liebe dabei ist. Eine Kränkung, die die Schicksalsgöttin Fortuna nicht auf sich sitzen lassen kann. Sie schließt mit der Liebesgöttin Amorosa eine Wette ab, die zeigen soll, welche von ihnen die Mächtigere ist. Und hier kommen die eigentlichen Helden ins Spiel: Zwirn, Leim und Knieriem. In der Lotterie gewinnen sie mit einem gemeinsam finanzierten Los 100.000 Taler. Und nun gilt Fortunas Wette.

Nestroy spielte das Stück, sein erfolgreichstes, von der Uraufführung 1833 bis zu seinem Rückzug von der Bühne 1862 und feierte mit der Darstellung des trunksüchtigen Schustergesellen Knieriem große Erfolge. In Hartmanns Neuinszenierung sind an der Seite von Nicholas Ofczarek, Michael Maertens und Florian Teichtmeister außerdem Maria Happel, Mavie Hörbiger, Peter Wolfsberger, Branko Samarovski, Max Mayer u. v. a. zu sehen.

Der ORF-"Kulturherbst 2013": Opern, Theaterevents, Konzerte, Künstlergespräche, Top-Dokus, Filmklassiker, "Lange Nacht der Museen XIV" u. v. m.

Zu den herbstlichen TV-Höhepunkten in ORF 2, ORF III Kultur und Information und 3sat zählen u. a.: die Übertragung der ersten Staatopernpremiere der Saison, Giacomo Puccinis "La fanciulla del West" (5. Oktober, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr, ORF 2; live um 19.00 Uhr auch in Ö1) mit Stars wie Jonas Kaufmann und Nina Stemme; das bei den diesjährigen Salzburger Festspielen aufgezeichnete "War Requiem" von Benjamin Britten (1. November, 10.00 Uhr, ORF 2; 17. November, 0.45 Uhr, ORF III) mit Anna Netrebko, Ian Bostridge und Thomas Hampson als Solisten, das in ORF III als Ausklang eines ganzen Themenabends zum 100. Geburtstag Brittens (inklusive einem Künstlerporträt, der Oper "Peter Grimes" und einem Doku-Drama) programmiert ist; weiters der bereits seit Mitte September laufende ORF-III-Schwerpunkt "Tutto Verdi" zum 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi, der noch bis 13. Oktober insgesamt alle 26 Opernwerke des Komponisten bietet. Alle Details unter presse.ORF.at.

