Welttierschutztag - Keck: Österreich beim Tierschutz Vorreiter in Europa

Noch nie so viel in Tierschutz investiert wie in dieser Legislaturperiode

Wien (OTS/SK) - Tierschutz ist ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen, die Rücksicht auf die Bedürfnisse von Tieren zentrales Element sozialdemokratischer Tierschutzpolitik. Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober betont SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst:

"Österreich hat mit dem nationalen Tierschutzgesetz und seinen Tierhalteverordnungen eine Vorreiterrolle in Europa eingenommen. Um diese weiter zu stärken, gilt es, auf EU-Ebene für strengere europaweite Regelungen einzutreten." Unter Federführung der SPÖ seien in den vergangenen fünf Jahren viele wesentliche Fragen im Tierschutz angegangen worden. "Noch nie wurde so viel in Tierschutz investiert wie in dieser Gesetzgebungsperiode", sagt Keck. ****

So wurde durch Novellen zum Tierschutzgesetz die Frist zur Verfolgung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz von sechs Monaten auf ein Jahr verlängert oder der Verkauf von kupierten Hunden verboten. Mit dem Gütesiegel "tierschutzqualifizierter Hundetrainer" wird seit April 2012 erstmals bundesweit einheitlich eine qualitätsgesicherte Ausbildung von Hunden sichergestellt. Wesentlich sind Information und Bewusstseinsbildung für einen besseren und nachhaltigen Tierschutz. "Tierleid entsteht oft aufgrund falscher oder fehlender Informationen", erklärt Keck. Daher wurde etwa das Projekt "Tierschutz macht Schule", das Kindern und Jugendlichen den richtigen Umgang mit Tieren vermittelt, ins Leben gerufen.

Des Weiteren war Österreich auch beim Verbot der Haltung von Legehennen in nicht ausgestalteten Käfigen Vorreiter. "Österreich hat das Verbot bereits Anfang 2009 umgesetzt", sagte Keck, EU-weit ist die Legehennenhaltung seit Anfang 2012 verboten. "Die SPÖ steht auch in Zukunft für eine Stärkung und Aufwertung des Tierschutzes", betont der Tierschutzsprecher und sagt, dass sich die SPÖ daher für die Verankerung des Tierschutzes in der Verfassung erfolgreich eingesetzt hat. (Schluss) bj/mb

