Vassilakou/Sima: Licence to save energy - der energie-führerschein

Know-how für Jugendliche zum Energiesparen im Betrieb und daheim - REWE In-ternational AG geht mit gutem Beispiel voran

Wien (OTS) - Mit Energie effizient umzugehen will gelernt sein - am einfachsten mit dem energie-führerschein, den "die umweltberatung" mit Unterstützung der Res-sorts von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und Umweltstadträtin Ulli Sima entwickelt hat. "die umweltberatung" bietet zur Vorbereitung auf die energie-führerschein-Prüfung spezielle Seminare an. Derzeit absolvieren Lehrlinge von REWE International AG den energie-führerschein und tragen da-zu bei, die Nachhaltigkeitsziele des Handelsunternehmens zu erreichen.

Zwtl. Oft kleine Maßnahmen mit großer Wirkung

Das Zertifikat energie-führerschein erhalten Jugendliche, nachdem sie eine Computerprüfung über praxisorientierte Kompetenzen im Bereich Energie-sparen am Arbeitsplatz und im Alltag abgelegt haben. Privatpersonen, Schu-len, Firmen und Verwaltungseinrichtungen können bei "die umweltberatung" Seminare zur Vorbereitung auf den energie-führerschein buchen. "Energiespa-ren muss nicht mit Investitionen einhergehen. Ein Büro mit 10 Computern kann zum Beispiel nur durch die Vermeidung des Stand-by-Betriebes der Com-puter und Drucker bis zu 400 Euro jährlich einsparen", so Wiener Vizebür-germeisterin Maria Vassilakou. Im Betrieb lässt sich durch Verhaltensände-rungen viel sparen - allein durch richtiges Lüften im Büro beträgt das Ein-sparungspotenzial bis zu 20 Prozent der Heizkosten. "Der verantwortungsvol-le Umgang mit Energie zahlt sich also aus - für den Klimaschutz und für die Geldbörse. Beim energie-führerschein erwerben Jugendliche das nötige Wissen dazu", ergänzt Umweltstadträtin Ulli Sima.

Zwtl. Umweltschutz schon früh beginnen

Der energie-führerschein ist eine wichtige Ergänzung zum ÖkoBusinessPlan Wien, der Wiener Unternehmen bei der Durchführung ökologischer Maßnahmen unterstützt. Die jungen Menschen bekommen das Handwerkszeug, um mit jugend-lichem Elan zur Umsetzung von ökologischen Maßnahmen in ihrem Betrieb bei-zutragen. Die Qualifikation macht AbsolventInnen des energie-führerscheins besonders auch für nachhaltig wirtschaftende Betriebe interessant.

Zwtl. "Gemeinsam an morgen denken"

Nach diesem Motto setzen REWE International AG und ihre Handelsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG in Filialen, Märkten und Büros zahlrei-che Maßnahmen zur Nachhaltigkeit, u.a. zum Energiesparen. Derzeit absolvie-ren Lehrlinge des Unternehmens den energie-führerschein. "Wissen und Be-wusstsein sind die Grundlage für nachhaltiges Handeln. Mit dieser Zusatz-qualifikation können unsere Lehrlinge vermehrt dazu beitragen, die wertvol-len Ressourcen unserer Umwelt zu schonen und die REWE Group Nachhaltig-keitsziele zu erreichen", erklärt die Nachhaltigkeitsleiterin Tanja Diet-rich-Hübner von REWE International AG. "die umweltberatung" passt die Aus-bildung an die jeweiligen Bedürfnisse der Betriebe an und geht im Fall von REWE International AG auf spezifische Themen wie den Umgang mit Kühlregalen ein.

Vorbild bei Umweltthemen

Lehrlinge der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 absolvierten im Vor-feld des Projektes "energie-führerschein" ein energie-führerschein-Seminar. "Unser Ziel ist, als Umweltschutzabteilung durchgängiges Vorbild bei allen Umweltthemen zu sein. Diese Initiative ist ein wichtiger Beitrag dazu.", erklärt Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabtei-lung - MA 22.

Zwtl. Auf die Energiewende gut vorbereitet

Knapper werdende Ressourcen, steigende Energiekosten und immer mehr Men-schen, die sich keine warme Wohnung leisten können - eine Energiewende ist notwendig! Also: Umstieg auf erneuerbare Energien bei gleichzeitigem Ener-giesparen. "Um das zu erreichen, muss jeder Mensch ein Grundverständnis für seinen Energieverbrauch und das Know-how für mögliche Einsparungsmaßnahmen bekommen. Mit dem energie-führerschein eignen sich Jugendliche dieses Wis-sen an und sind so auch gut vorbereitet auf ein leistbares Leben in einem eigenen Haushalt", richtet Markus Piringer, Leiter von "die umweltbera-tung", den Blick in die Zukunft.

Zwtl. Der energie-führerschein als Zusatzqualifikation

Der energie-führerschein ist eine Zusatzqualifikation, die Jugendlichen zeigt, wie sie mit kleinen Änderungen den Energieverbrauch im Betrieb, in der Schule und zu Hause erheblich senken können. Beim energie-führerschein erlangen Lehrlinge und SchülerInnen anhand von interaktiven Kleingruppenar-beiten, Praxisbeispielen und Rechenaufgaben das nötige Wissen rund um's Energiesparen.

Ziel ist die Vermittlung von Grundlagenwissen zu den Themen:

--> Energie und Energiekenngrößen

--> alltagstaugliche Möglichkeiten zum Energie sparen

--> ökologische Auswirkungen des Energieverbrauchs

--> Klimaschutz und erneuerbare Energiequellen

--> energiesparende Mobilität

Darüber hinaus erwerben BesitzerInnen des energie-führerscheins die Fä-higkeit, ihre Energiekostenabrechnungen selbständig zu kontrollieren.

Zwtl. "die umweltberatung" unterstützt bei der Prüfungsvorbereitung

"die umweltberatung" bietet zur Vorbereitung auf die Prüfung Seminare an und bildet Personen, die mit Jugendlichen arbeiten und selbst Vorberei-tungsseminare halten wollen, aus.

--> Vorbereitungsseminare zum energie-führerschein für Privatpersonen. Der nächste Kurs startet im November 2013. Weitere Termine auf: www.energie-fuehrerschein.at

--> Maßgeschneiderte Vorbereitungsseminare zum energie-führerschein für Fir-men und Verwaltungseinrichtungen

Die Prüfung umfasst 20 Fragen und wird an Wiener Volkshochschulen abge-legt. Sie kann auch ohne Vorbereitungsseminar abgelegt werden. Auf www.energie-fuehrerschein.at sind kostenlose Lernunterlagen und ein Übungs-Quiz für die energie-führerschein Prüfung zu finden.

Zwtl. Ausbildung zum energie-coach

"die umweltberatung" bietet einen Kurzlehrgang zum energie-coach an. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die Jugendliche auf den energie-führerschein vorbereiten möchten, so z.B. LehrerInnen oder VHS-TrainerInnen. Der nächste Kurs findet im März 2014 statt.

Information

Infos auf www.energie-fuehrerschein.at. Beratung zum energie-führerschein bei "die umweltberatung", Tel. 01 803 32 32

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Patrik Volf

Mediensprecher Vbgmin Maria Vassilakou

Tel. 01 4000 81691

E-Mail: patrik.volf @ wien.gv.at



Anita Voraberger

Mediensprecherin Umweltstadträtin Ulli Sima

Tel. 01 4000-81353

mobil: 0664 165 86 55

E-Mail: anita.voraberger @ wien.gv.at



Ines Schurin

Pressesprecherin REWE International AG

Tel. +43 2236 600-5261

mobil: 0676 71 00 474

E-Mail: i.schurin @ rewe-group.at



Sabine Seidl

Öffentlichkeitsarbeit "die umweltberatung" Wien

Tel. 01 803 32 32-72

mobil 0699 189 174 65

E-Mail: sabine.seidl @ umweltberatung.at

"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinan-ziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.