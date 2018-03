NOVOMATIC-Geschäftsbericht gewinnt Gold Award in New York

Gumpoldskirchen (OTS) - NOVOMATIC und die Wiener Werbeagentur CIDCOM wurden für die herausragenden Fotografien im NOVOMATIC-Geschäftsbericht 2012 mit einem ARC-Award (Annual Report Competition-Award) in Gold ausgezeichnet. Die begehrten Awards wurden vergangene Woche bereits zum 27. Mal in New York vergeben.

Beim weltweit angesehensten Wettbewerb dieser Art wurden von der Academy of Communication Arts and Sciences heuer insgesamt mehr als 2.300 Geschäftsberichte aus 30 Ländern bewertet. Die ARC Awards sind deshalb so begehrt, weil nur 30 Prozent der Einsendungen von der ebenso unabhängigen wie hochkarätig besetzten Jury in die engere Auswahl genommen werden.

Die internationale Experten-Jury aus den Bereichen Investor Relations, Text/Redaktion, Agentur, Design und Fotografie bewertet die Geschäftsberichte in insgesamt 21 Kategorien.

Der Geschäftsbericht 2012 der NOVOMATIC AG wurde in der Kategorie Photographie mit einem Gold Award ausgezeichnet.

NOVOMATIC-Kommunikationschef Hannes Reichmann und Stephanos Berger, Geschäftsführer der für den Konzern tätigen Wiener Kreativagentur CIDCOM, nahmen den Preis im Rahmen eines Galaabends im Hotel Trump Soho in New York entgegen.

