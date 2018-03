Lotto: Zum 5. Mal in Folge kein Sechser - jetzt 9 Mio. Euro am Sonntag

Zwei Joker in Tirol und der Steiermark, Pechvogel in Salzburg

Wien (OTS) - Sie waren eigentlich schön über das Tippfeld verteilt, die "sechs Richtigen", und kamen mit 5, 15, 19, 23, 37 und 40 sowohl aus dem Einer- als auch aus jedem Zehnerbereich. Sie wären der Schlüssel zum Vierfachjackpot und damit zu rund 6,6 Millionen Euro gewesen. Aber: Niemand hatte auf diese Kombination gesetzt, und so wurde heuer bereits zum zweiten Mal aus einem Vierfach- ein Fünffachjackpot. Am kommenden Sonntag geht es somit um rund 9 Millionen Euro, und ein Solosechser würde einen Top-Drei-Platz in der Liste mit den höchsten Lottogewinnen bedeuten.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 13 gab es sieben Gewinner, und sie alle erhalten jeweils rund 38.200 Euro. Zwei Wiener, ein Kärntner und ein Tiroler waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Salzburger, ein Nieder- und ein Oberösterreicher kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an.

Joker

Beim Joker gab es drei Wettscheine mit der richtigen Zahlenkombination, aber nur zwei Gewinner. Während ein Steirer und ein Tiroler für ihr "Ja" jeweils mehr als 148.400 Euro gewannen, ging ein Spielteilnehmer aus Salzburg durch sein "Nein" leer aus und wurde zum Pechvogel der Runde.

Jetzt gib es anlässlich des 25. Geburtstages von Joker die "Ja!ppy Birthday" Promotion. Dabei werden unter allen bei den Ziehungen von Mittwoch, den 25. September, bis Sonntag, den 6. Oktober 2013, mitspielenden Joker Tipps zusätzlich 25-mal 25.000 Euro extra verlost.

Rückblick - die bisherigen Fünffachjackpots

Bisher gab es fünf Fünffachjackpots in der Lotto Geschichte, und alle fünf wurden geknackt. Einen Sechsfachjackpot gab es also noch nie.

Beim ersten Fünffachjackpot im Jahr 2008 teilten sich zwei Niederösterreicher 9,8 Millionen Euro.

Den zweiten Fünffachjackpot mit 11 Millionen Euro im Oktober 2011 teilten sich ein Niederösterreicher und ein Vorarlberger.

Beim dritten Fünffachjackpot im August 2012 ging es um mehr als 9,4 Millionen Euro, die sich eine Wienerin holte und damit den Rekordsechser erzielte.

Den vierten Fünffachjackpot im Oktober 2012 war knapp 10 Millionen schwer. Diese Summe teilten sich vier Gewinner. Zwei Steirer, ein Ober- und ein Niederösterreicher bekamen jeweils rund 2,5 Millionen Euro.

Einen Sologewinn schließlich gab es beim fünften und bislang letzten Fünffachjackpot im Juni 2013. Ein Wiener gewann mit mehr als 9,2 Millionen Euro den zweithöchsten Sechser in der Lotto Geschichte.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2.10.2013:

5fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 6.569.452,80 - 9 Mio Euro warten 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 38.162,80 252 Fünfer zu je EUR 1.156,40 580 Vierer+ZZ zu je EUR 175,80 11.425 Vierer zu je EUR 42,00 14.896 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 181.613 Dreier zu je EUR 4,70 563.081 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 5 15 19 23 37 40 Zusatzzahl: 13

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2.10.2013:

2 Joker zu EUR 148.438,40 15 mal EUR 7.700,00 160 mal EUR 770,00 1.709 mal EUR 77,00 16.820 mal EUR 7,00 167.910 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 8 6 4 4 8

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at