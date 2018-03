"Land und Leute" mit herbstlicher Kulinarik

TV-Landwirtschaftsmagazin am Samstag, 12. Oktober 2013, 16:30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Themen der nächsten Ausgabe von "Land und Leute" am 12. Oktober 2013 um 16:30 Uhr in ORF 2:

*Köstliches mit Kürbis

Für unsere Serie "Bäuerinnen kochen saisonal" besuchen wir dieses Mal den Kürbishof in Wieselburg in Niederösterreich. Über 100 verschiedene Kürbissorten gibt es dort. Was man alles mit Kürbis machen kann, zeigt uns Seminarbäuerin Maria Wurzer, zum Beispiel Kürbis-Cordon-Bleu.

*Pferdekraft

In Annaberg in Niederösterreich ist die Haflingerzucht mittlerweile von existenzieller Bedeutung für den Ort und vor allem für die Landwirtschaft. Wir haben einen Haflingerzüchter besucht und mehr über diese blonden Gebirgspferde erfahren - eine Reportage aus Niederösterreich.

*Von mild bis würzig

Kein anderes Lebensmittel ist so vielfältig wie Käse. Mancher bevorzugt die milden, fast schon süßlichen Sorten, während anderen der Käse gar nicht reif und würzig genug sein kann. Um als Käsefreund den Überblick zu behalten, wurden drei Einteilungen zur Geschmacksorientierung geschaffen: die sogenannten Käsegeschmackswelten. Was das genau ist, wurde im Lengbacher Hof in Altlengbach demonstriert.

*Gewusst wie

Durch die immer schwereren und höheren Lasten und die schnelleren Traktoren kommt der Ladungssicherung in der Landwirtschaft große Bedeutung zu. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern widmet sich diesem Thema ganz besonders. Das Land und Leute Team war bei einer Landwirtschaftsschule in St. Florian am Inn in Oberösterreich zu Gast, wo richtiges und falsches Transportieren gezeigt wurde.

*Gans ganz traditionell

In wenigen Wochen ist Martini, und da wird traditionell gerne ein Gansl serviert. Wir zeigen, welchen Wein man am besten zum typischen Gansl trinkt und besuchen Winzer im Nordburgenland.

Redaktion: Sabine Daxberger-Edenhofer

