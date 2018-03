PG" Tabakgesetz: Wirte fordern Rechtssicherheit für Investitionen", 7.10.2013, 10:30 Uhr, Stiegl-Ambulanz

Wien (OTS/PWKAVI) - Einladung zum Pressegespräch "Tabakgesetz:

Wirte fordern Rechtssicherheit für Investitionen - Amtshaftungsklage gegen die Republik"

am Montag, 7. Oktober 2013, 10.30 Uhr

Stiegl-Ambulanz, Alser Straße 4, 1090 Wien

Fast 12.000 Gastronomen haben seit Inkrafttreten des Tabakgesetzes kostspielige Umbauten durchgeführt. Durch die neue Gesetzesinterpretation des VwGH sind diese größtenteils nutzlos geworden.

Der Wiener Gastronom Heinz Pollischansky fordert nun mit Unterstützung des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich Schadenersatz vom Bund.

Ihre Gesprächspartner sind:

Komm. Rat Helmut Hinterleitner, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der WKÖ

Heinz Pollischansky, Gastronom aus Wien

RA Dr. Wolfgang Zorn, Rechtsanwalt

