GPA-djp-Katzian zum EU-Kommissionsvorschlag Soziales: Bekenntnis zu hohen sozialen Standards fehlt

Projekt der europaweiten Arbeitslosenversicherung mit zahlreichen offenen Fragen

Wien (OTS/ÖGB) - "Die lange angekündigten Vorschläge der EU-Kommission zur Stärkung der sozialen Dimension der Wirtschafts-und Währungsunion enttäuschen mich: Ein Bekenntnis zu hohen sozialen Standards fehlt im Kommissionsvorschlag ebenso wie die Stärkung sozialer Grundrechte. Nach Ansätzen, sich im Zuge der Krisenbewältigung von An- und Eingriffen in nationale Sozialstandards und KV-Systeme zu distanzieren, sucht man vergeblich", kommentiert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp). Den bereits geäußerten Einschätzungen, wonach der sozialen Misere in Europa mit wirtschaftspolitischem "weiter wie bisher" garniert mit "Feigenblatt-Politik'" und vagen Versprechungen zur EU-Sozialpolitik nicht begegnet werden könne, sei leider voll zuzustimmen.++++

"Darüber können auch die an sich erfreulichen Beteuerungen zur stärkeren Einbindung der Sozialpartner in die Prozesse zur wirtschaftspolitischen Steuerung nicht hinwegtäuschen", erklärt Katzian: "Die Kommission wiederholt abermals den Plan eines Wachstumspaktes mit vertraglichen Verpflichtungen zu Strukturreformen in den Mitgliedstaaten mit teilweise weitreichenden Ansätzen zur Einflussnahme auf die Sozialpolitik in den Mitgliedstaaten. Das lehnen die Gewerkschaften ab. Ich bezweifle auch, dass man mit diesen Vorschlägen die verbreitete Europamüdigkeit der Bürgerinnen und Bürger eindämmen kann. Allzu oft gab es bereits Versprechen, denen keine entsprechenden Taten gefolgt sind. Viele Beschäftigte verbinden die EU immer noch mit Sozialabbau und Angriffen auf ihre Rechte. Hier müsste tatkräftig gegengewirkt werden."

Wenn die Kommission am selben Tag auch noch ankündigt, die bisherigen EU-Mitbestimmungsregeln einem Fitness-Check zu unterziehen und zu überprüfen, ob entsprechende Verpflichtungen von Unternehmen zur Einbindung von Beschäftigten und ihren Vertretungen etwa bei Massenkündigungen und Betriebsänderungen nicht zu hohe bürokratische Hürden aufbürden, dann seien Zweifel darüber berechtigt, ob es die EU-Kommission wirklich gut mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern meine, so Katzian abschließend: "Auch die grundsätzlich zu befürwortende angedachte europaweite Arbeitslosenversicherung birgt noch einige Fragen, die beantwortet werden müssen: die EU-Kommission selbst erklärt, dass sie ohne Änderung des EU-Vertrags nicht umzusetzen sein wird. Außerdem ist das Projekt auch deswegen mit großer Vorsicht zu genießen, weil noch überhaupt nicht klar ist, inwiefern daraus auch Eingriffe in nationale Sozialversicherungssysteme folgen. Das werden wir uns ganz genau anschauen müssen."

