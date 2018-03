Blecha und Khol: Forderungen des Seniorenrates an die kommende Bundesregierung

Aktuelle Anliegen der älteren Generation für das nächste Regierungsprogramm

Wien (OTS) - Die Wahlen sind geschlagen, nunmehr gilt es, rasch die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung aufzunehmen. Die Präsidenten des Seniorenrates, der gesetzlichen Interessenvertretung von rund 2,2 Millionen Seniorinnen und Senioren schlagen dazu die Aufnahme folgender Punkte in das nächste Regierungsprogramm vor:

Pensionsanpassung 2014

Aufgrund des Beschlusses des Konsolidierungspakets im Vorjahr wird von der nun vorliegenden Teuerung für die Zeit 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 in Höhe von 2,4% ein Wert von 0,8 Prozent in Abzug gebracht.

Die Pensionsanpassung für 2014 wird voraussichtlich 1,6 Prozent betragen.

In Anbetracht der Meldungen, dass im Bereich des Pensionsaufwandes auch heuer wiederum weniger als prognostiziert aufgewendet werden muss, wird sich der Seniorenrat massiv dafür einsetzen, dass niedrige Pensionen darüber hinaus als Maßnahme der Armutsbekämpfung eine nicht um 0,8 Prozent reduzierte Teuerungsabgeltung erhalten.

Pensionistinnen und Pensionisten haben in den letzten Jahrzehnten und vor allem auch in jüngster Zeit ihren angemessenen Beitrag zur Gesundung des Staatshaushalts geleistet. Die kommende Regierungsvereinbarung darf an der von den Senioren erkämpften gesetzlichen Garantie für die Werterhaltung der Pensionen nicht rütteln.

Als konkrete Forderungen zum Pensionsrecht werden eingebracht:

Die derzeitige bis zu 23 Monate währende Wartezeit bis zur ersten Pensionsanpassung ist zu streichen und durch eine Aliqotierung zu ersetzen.

Wegfall der Ruhensbestimmungen bei den gesetzlichen Pensionen und Gleichstellung mit den Regelungen für die Ruhegenüsse bei den Beamten.

Rechnungshofbericht

Diese Woche gab es aufgrund eines Rechnungshof-Berichtes vom 30.09. wieder große Schlagzeilen: "Budgetziele wurden nicht erreicht." oder "Die Schuldenlast steigt kontinuierlich." So oder ähnlich lauteten die Überschriften. Leider geprägt von (bewusstem) Nicht-Wissen! In den Texten wird in der Folge darauf hingewiesen, dass die Kosten für Pensionen besonders stark gestiegen seien.

Dazu hält der Österreichische Seniorenrat fest: DAS IST FALSCH! Schon beim Gesetzesbeschluss (in diesem Fall 2010) war (im Budgetrahmen) vorgesehen, dass die Pensionskosten UND die Staatsschulden 2012 WEITER steigen. Ein NULL-DEFIZIT ist ja bekannter Maßen laut gesetzlichem (!) Budgetrahmen erst 2016 (!) vorgesehen! Wenn also am 30.09. jemand laut ruft "Schon wieder mehr Schulden!" so kennt er die beschlossenen Budgetrahmen nicht.

Im Budgetrahmengesetz 2012 - 2016 war IMMER vorgesehen, dass die Schulden (und auch die Pensionskosten) 2012 nochmals steigen.

Der Budgetrahmen wurde eingehalten und im Kapitel Pensionen wurde der Budgetrahmen sogar UNTERSCHRITTEN! Das heißt, es wurde zum dritten Mal in Folge WENIGER ausgegeben, als bei Budgeterstellung befürchtet!

Für gesetzliche Pensionen (ASVG, Gewerbe, Bauern) wurden 228,69 Millionen Euro WENIGER ausgegeben. Für Beamtenpensionen wurden 165,40 Millionen Euro WENIGER ausgegeben. Es wird auf die beiliegende Aufstellung im Rechnungshofbericht betreffend "Ausnutzung des Finanzrahmens 2012" verwiesen.

Das bedeutet, dass die Reformen wirken! Die prognostizierten Zahlen werden nicht nur gehalten, sondern sogar untertroffen.

Zum Vergleich: Durch die Reduktion der Pensionsanpassung 2014 um 0,8% tragen die Senioren 320 Millionen Euro zur Staatssanierung bei. Alleine durch die Unterschreitung des Voranschlages 2012 haben sie mehr als das beigetragen!

Steuerreform

Ein Wahlkampf bestimmendes Thema war die Steuerreform. Der Österreichische Seniorenrat fordert dazu die grundsätzliche steuerliche Gleichbehandlung von Pensionsbeziehern und sonstigen Lohnsteuerpflichtigen bzw. Aktiven und insbesondere Steuererleichterungen für kleinere und mittlere Pensionen.

In das kommende Regierungsprogramm sind aufzunehmen:

Herabsetzung des Eingangssteuersatzes auf 20 Prozent und Verbreiterung der Steuerstufen

Gleichbehandlung von allgemeinem Pensionistenabsetzbetrag mit dem Arbeitnehmerabsetzbetrag samt Verkehrsabsetzbetrag durch Wegfall der Einschleifregelung

Aufhebung der Einschleifregelung beim erhöhten Pensionistenabsetzbetrag (vormals AVAB)

Gleichstellung der Pensionisten mit Arbeitnehmern hinsichtlich der Negativsteuer

Gefordert wird weiters die Fortsetzung der Verhandlungen zur Aufhebung der rückwirkenden Besteuerung deutscher Renten für in Österreich Ansässige. Seitens des Seniorenrates wird dazu eine Neuregelung entsprechend dem Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland -Türkei vorgeschlagen, das seit dem Jahr 2011 gültig ist und wonach Renten bis zu 10.000 Euro steuerfrei sind und die Besteuerung des übersteigenden Betrages 10 Prozent des Bruttobetrages nicht übersteigen darf.

Teuerung

Der Kampf gegen Preissteigerungen muss energisch geführt werden. Dazu gehört auch die Bekämpfung des sog. Österreichzuschlages, der zum Teil auf Preisabsprachen und Preisvorgaben der großen Konzerne beruht und zu einem tendenziell höheren Preisniveau in Österreich führt. Eine deutliche Stärkung der Wettbewerbsbehörden soll hier Abhilfe schaffen.

Massive Auswirkung auf die Teuerung hat ebenso die Spekulation auf Lebensmittelrohstoffe, die auf europäischer Ebene bzw. international zu unterbinden ist. Für leistbares Wohnen ist die Schaffung von mehr Wohnraum notwendig, um eine Begrenzung der Mietpreise zu gewährleisten.

Mit einer Gebührenbremse sollen automatische Preissteigerungen verhindert werden, Gebühren sollen Kosten decken und nicht der Gewinnerzielung dienen. Nicht auf gestiegenen Kosten beruhende Anhebungen der Abgaben und Gebühren sind zu untersagen und diesbezüglich griffige Kontrollsysteme zu schaffen.

Gesetze, die eine sog. "Teuerungsklausel" für Gebühren beinhalten (= automatische regelmäßige Valorisierung von Gebühren) müssen auf allen Ebenen (Bund und Länder) überarbeitet werden. Gebühren dürfen nicht automatisch mit dem VPI steigen!

Demokratiepaket

Der Österreichische Seniorenrat begrüßt Verbesserungen, die im Demokratiepaket für die Behandlung der Volksbegehren im Nationalrat vorgesehen sind. Der Österreichische Seniorenrat unterstützt ebenso die Verbesserungen im Petitionsrecht, insbesondere die Regelungen für die Bürgerinitiativen und deren elektronische Unterstützung.

Die Verbesserungen der Instrumente der direkten Demokratie sind an sich positiv. Diese Vorschläge müssen jedoch grundsätzlich diskutiert werden, da es sich um die folgenreichste Veränderung der Bundesverfassung seit 1929 handelt.

Der vorliegende Entwurf ist noch nicht ausgereift und bedarf der sorgfältigen Überprüfung und Beratung. Die Begutachtungsergebnisse zeigen grundlegende Mängel und Fehler auf. Der Österreichische Seniorenrat fordert daher die Einsetzung einer Enquetekommission durch den Nationalrat.

Pensionssicherungsbeitrag

Der Österreichische Seniorenrat zeigt sich enttäuscht darüber, dass es in der abgelaufenen Legislaturperiode nicht möglich war, die Streichung des Pensionssicherungsbeitrages für kleinere Pensionen und bei Waisenrenten zu erreichen.

Die Bestimmungen zu Pensionssicherungsbeiträgen für Beamte und weitere Berufsgruppen haben ihren Sinn verloren und sollten daher nicht mehr weiter aufrechterhalten werden. Der Österreichische Seniorenrat fordert - zumindest für alle Pensionsteile bis zur ASVG-Höchstpension - die Streichung des § 13a Pensionsgesetz und der Regelungen betreffend den Pensionssicherungsbeitrag anderer Berufsgruppen, beispielsweise der Post-, Bahn-, oder Landesbediensteten.

Termine, auf die der Seniorenrat hinweisen möchte:

Medienpreis Senioren-Rose / Senioren-Nessel - Ende der Einreichungsfrist: 31. Oktober 2013

Bereits zum fünften Mal wird der Medienpreis Senioren-Rose / Senioren-Nessel ausgeschrieben. Wieder geht es darum, das Bild, das sich die Öffentlichkeit von Seniorinnen und Senioren auf Grund von Medienberichten macht, zurechtzurücken.

Die Senioren-Rose und Senioren-Nessel werden jeweils in den Kategorien "Journalismus", "Werbung" und "Bild" vergeben und mit Sachpreisen dotiert.

Bewertet werden Beiträge aus dem Erscheinungszeitraum 01. November 2012 bis 31. Oktober 2013. Ende der Einreichungsfrist ist der 31. Oktober 2013, 24.00 Uhr (Poststempel). Eine prominent besetzte Jury entscheidet dann über die Zuerkennung der Preise. Die Verleihung der Preise findet voraussichtlich Anfang 2014 statt.

Die Einreichungen sind zu richten an:

Österreichischer Journalisten Club,

Kennwort "Senioren-Rose / Senioren-Nessel 2013",

1010 Wien. Blutgasse 3

E-Mail: office @ oejc.at

Telefonische Auskünfte sind unter der Rufnummer 01/98 28 555/0 zu erhalten.

Vollversammlung des Seniorenrates am 23. Oktober 2013

Der Österreichische Seniorenrat hält am Mittwoch, den 23. Oktober 2013 ab 10 Uhr im Parlament seine 10. Vollversammlung ab und möchte schon jetzt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Eröffnungsveranstaltung herzlich einladen. Der Herr Bundespräsident wird die Festrede halten. Mitglieder der Bundesregierung, Vertreter der Parlamentsklubs und anderer Interessenvertretungen haben ihr Kommen zugesagt.

Um Anmeldung beim Büro des Österreichischen Seniorenrates wird gebeten.

