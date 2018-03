VP-Hueter: Verfahren für alternative Energien vereinfachen und beschleunigen

Diskussion im Landtag zu Tauerngasleitung. VP-Clubchef Hueter: Bei Gas nicht am Gängelband von Russland hängen. Alternative Energie ist massiv zu forcieren.

Klagenfurt (OTS) - "In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Wir können die Spitzen ohne Gas nicht abdecken, aber ich bin ein Verfechter von alternativen Energien", sagt heute VP-Clubchef Ferdinand Hueter anlässlich der Diskussion im Kärntner Landtag zur Tauerngasleitung. Die Tauerngasleitung sei ein Projekt von europäischer Tragweite, von der sich Kärnten nicht abkoppeln könne. Auf jeden Fall zu verhindern sei die Abhängigkeit von einem Staat, denn 65 % des Erdgases komme nach wie vor aus Russland. "Wir dürfen nicht am Gängelband hängen, daran führt wohl nur die Errichtung der Tauerngasleitung vorbei", so Hueter.

Es sei laut Hueter aber leider ein Faktum, dass Kärnten bei der Verwendung von alternativen Energien nach wie vor hinten nach hinke. "Wir müssen die Verfahren vereinfachen und beschleunigen, wenn wir den Weg zu einem energieautarken Kärnten ernsthaft verfolgen wollen", appelliert Hueter. Auch der Naturschutz müsse in vielen Fällen seine Haltung überdenken. "Der beste Naturschutz ist die Verwendung erneuerbarer Energie, da ist es ein krasser Widerspruch, dass ausgerechnet der Naturschutz die Projekte verzögert oder gar verhindert", richtet sich Hueter auch an den Naturschutzreferenten der Grünen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at