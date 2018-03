"Der Wein und seine Botschaft - Weinkultur im Stift Klosterneuburg"

"Erlebnis Österreich" am Sonntag, 6. Oktober 2013, 16:30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Grüner Veltliner und Riesling, Traminer und Burgunder, dazu Blaufränkisch, Cabernet, Merlot, Zweigelt und vor allem St. Laurent: Das Stift Klosterneuburg zählt mit einer Anbaufläche von 110 Hektar Wein zu den größten Weinbaugütern Österreichs. Dazu ist es auch eines mit besonders langer Tradition, wie ein "Erlebnis Österreich" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Andi Leitner, Christian Puluj) dokumentiert: Schon anlässlich der Weihe der Stiftskirche im Jahr 1136 wurde Wein aus eigenem Anbau kredenzt, dem nachweislich ältesten Weingut in Niederösterreich.

Heute bildet der Weinbau eine wesentliche Einnahmequelle für das Stift; produziert wird an vier Standorten und in 14 Einzellagen:

Weißweine am Fuß des Leopoldsberges bei Klosterneuburg sowie rund um Gumpoldskirchen, Rotweine vor allem in der südlichen Thermenregion bei Tattendorf.

In den bald 900 Jahren des Bestehens von Stift Klosterneuburg war der Wein immer ein "identitätsstiftendes Merkmal", wie der Leiter des Stiftsweingutes, Wolfgang Hamm, im "Erlebnis Österreich" sagt: "Über den Wein finden wir Zugang zu den Menschen, schaffen Möglichkeiten der Begegnung und Anknüpfungspunkte".

Das gelingt unter anderem auch beim alljährlichen "Weingutfest" oder dem "Weinkulturtag" mit tausenden Besuchern in den Weinbergen wie auch in der Sommelierschule oder in der historischen Kelleranlage im Kaisertrakt mit ihren riesigen Gewölben. Und seit kurzem gibt die neu gestaltete Vinothek im hochmittelalterlichen Ambiente einen geschmackvollen Überblick über die Sortenvielfalt und deren Besonderheiten.

