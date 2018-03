Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 4.10.: "Es wird für jede Regierung schwierig"

Wien (OTS) - Die neue Regierung muss für den Wirtschaftsstandort Österreich die Weichen für die Zukunft stellen. Über die damit verbundenen Herausforderungen hat Paul Schiefer für "Saldo" mit Experten gesprochen - zu hören am Freitag, den 4. Oktober um 9.44 Uhr in Ö1.

Die Nationalratswahl ist geschlagen. Jetzt geht es darum, eine neue Regierung zu bilden. Wie diese aussehen wird, steht noch nicht fest - aber eines ist jetzt schon klar: Die neue Regierung muss die Weichen für die Zukunft stellen. Paul Schiefer hat für "Saldo" mit zwei international tätigen Experten über die kommenden Herausforderungen für die neue Regierung gesprochen: mit Andreas Wörgötter von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris, und mit Alois Strasser von der weltweit größten Rating Agentur "Standard & Poor's" in Frankfurt. Beide sind gebürtige Österreicher, beide sind in ihren Bereichen für Österreich zuständig - und beide können von außen den Blick auf Österreich werfen.

