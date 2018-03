Stadler: NÖ und Wien brachten größten Stimmenanteil für die SPÖ ein

Österreich braucht stabile Verhältnisse und eine rasche Regierungsbildung

St. Pölten (OTS) - "In Niederösterreich und Wien wurden die meisten Stimmen für die Sozialdemokratie eingebracht - vorläufig insgesamt, inklusive Briefkarten, 572.064. Das zeigt, dass diese beiden SPÖ Landesorganisationen die stabilsten sind und dass es der niederösterreichischen Sozialdemokratie in wenigen Monaten gelungen ist, sich zu konsolidieren", so der SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende Mag. Matthias Stadler aufgrund aktueller Medienberichte.

"Obwohl das Wahlergebnis nicht jenes war, das wir uns erhofft haben, ist die SPÖ auf dem ersten Platz und somit hat der amtierende Bundeskanzler Werner Faymann mit seinem Team auch von den WählerInnen einen Regierungsauftrag erhalten", erklärt Stadler: "Die Krise ist noch nicht überwunden. Deshalb haben wir die Verantwortung, rasch eine stabile Regierung zu bilden, um die Herausforderungen, die auf uns alle zukommen, zu meistern." Für Stadler bedeute das ein Absehen von Experimenten, in denen etwa das Team Stronach eine Rolle spiele:

"Vor allem in den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass auf diese Gruppierung kein Verlass ist, dass es keine stabilen Strukturen gibt und dass Entscheidungen laufend umgestoßen werden."

Die Zukunft Österreichs sollte so rasch wie möglich neu definiert werden, so der SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende abschließend: "Wir brauchen einen neuen Stil der Zusammenarbeit zwischen SPÖ und ÖVP -eine Regierung dieser beiden Parteien ist die stabilste Option."

