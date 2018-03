Bewerbungen bis Februar 2014: Wiener Stadtwerke suchen 120 Lehrlinge

Heuer besonders gesucht: Lehrlinge für elektrotechnische Berufe und Mädchen in handwerklich/ technischen Berufen

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtwerke werden mit September 2013 120 neue Lehrlinge in zwölf Lehrberufen aufnehmen, Bewerbungen sind ab sofort möglich. Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister zählt mit mehr als 450 Lehrlingen zu den Top 10 Ausbildungsbetrieben in Österreich. Bis Ende Februar 2014 können sich Jugendliche bewerben, die ab Herbst nächsten Jahres eine fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung im Konzern absolvieren möchten. Besonders gesucht sind Lehrlinge für elektrotechnische Berufe und ganz besonders Mädchen in handwerklich/technischen Berufen. Dienstantritt für all jene, die einen der begehrten Lehrplätze im Stadtwerke-Konzern ergattern, ist der 1. September 2014.

"Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für das ganze Berufsleben. Auch in wirtschaftlich nicht einfachen Zeiten bilden die Wiener Stadtwerken hochqualifizierte Fachkräfte und TechnikerInnen aus. Dadurch gestalten sie die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Wien ganz wesentlich mit", freut sich Wirtschafts- und Finanzstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner über das Engagement des Konzerns. Für Personalvorstand Gabriele Domschitz eine absolute Notwendigkeit:

"Wir setzen voll auf eine hochqualifizierte Ausbildung, weil wir die Besten von morgen im Unternehmen haben wollen. Was wir in die Fachkräfteausbildung investieren, kommt für die Wiener Stadtwerke in einigen Jahren doppelt und dreifach zurück."

Eine Lehre bei den Wiener Stadtwerken ist in folgenden zwölf Lehrberufen möglich: Installations- und Gebäudetechnik, Gas- und Sanitärtechnik, Elektrotechnik/Energietechnik, Elektrotechnik/Anlagen- und Betriebstechnik, Elektronik/Kommunikationselektronik/Netzwerktechnik, Elektronik/Informations- und Telekommunikationstechnik/Netzwerktechnik, FloristIn, Bürokaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau, Kraftfahrzeugtechnik, Landwirtschaftliche(r) GärtnerIn, Metalltechnik/Maschinenbautechnik, Mechatronik.

Ganz besonders gesucht werden auch heuer wieder weibliche Lehrlinge für technische und handwerkliche Berufsfelder, wobei grundsätzlich der Bedarf an Lehrlingen für elektrotechnische Berufe am höchsten ist.

Die Lehrlinge kommen in den Konzernbereichen Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, WIPARK, Bestattung und Friedhöfe Wien sowie in der Konzernleitung zum Einsatz. Die drei- bis vierjährige Ausbildung wird durch zusätzliche Angebote, wie den europäischen Computerführerschein, Rhetorik- und Präsentationsseminare und die Förderung sozialer Kompetenzen wie Eigenverantwortung und Teamfähigkeit ergänzt.

Weitere Informationen zur Lehre bei den Wiener Stadtwerken und Details zur Bewerbung finden Sie unter http://www.wienerstadtwerke.at.

Bilder von Stadtwerke-Lehrlingen finden Sie unter

http://mediathek.wienenergie.at/pindownload/login.do?pin=CZVKE

Sollte der erste Link nicht gleich funktionieren, einfach den PIN-Code CZVKE selbst eingeben: http://mediathek.wienenergie.at/

Über die Wiener Stadtwerke Holding AG

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister für den Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit drei Milliarden Euro Umsatz und rund 16.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Vier Milliarden Euro investieren die Wiener Stadtwerke in den kommenden fünf Jahren in Wiens Infrastruktur. Damit setzen sie wichtige Impulse für die Wiener Wirtschaft und schaffen tausende Arbeitsplätze in der gesamten Region. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung und Friedhöfe Wien.

