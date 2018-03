"WORLD WE SHARE" - Am 1. Oktober 2013 startete UNICEF Österreich die interaktive Kampagne "WORLD WE SHARE".

Wien (OTS) - Ziel der Kampagne ist es, wichtige und interessante Informationen und Geschichten über die Arbeit von UNICEF zu veröffentlichen - jeden Tag, und das ein ganzes Jahr lang. Das Anliegen der Kampagne ist es, so viele Menschen wie möglich über aktuelle Katastrophen zu informieren. Zu zeigen, wie UNICEF in diesen Fällen bereits helfen konnte und darauf zu achten, dass das Leid der ärmsten Kinder weltweit nicht in Vergessenheit gerät.

Viel zu oft werden globale Katastrophen von den Medien ignoriert. Hunger zum Beispiel ist eine anhaltende Krise, die oft übersehen wird. Sogenannte "stille Katastrophen" sind allgegenwärtig und mindern die Chancen der Kinder auf eine gesunde und erfolgreiche Zukunft. UNICEF hat es sich zur Aufgabe gemacht, in den folgenden 365 Tagen auf diese Themen aufmerksam zu machen.

Mit "WORLD WE SHARE" wird eine Plattform geschaffen, bei der die Geschichten der Kinder im Vordergrund stehen. Mithilfe von Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter und Co. wird versucht, so viele Menschen wie möglich mit den Geschichten zu erreichen und diese zum Dialog zu motivieren.

"Machen Sie mit! Als Leser haben Sie die Möglichkeit uns bei unserer Arbeit für die ärmsten Kinder weltweit zu unterstützen. Teilen Sie unsere Geschichten mit Ihren Freunden und Verwandten, drücken Sie den "Gefällt mir"-Button, kommentieren Sie unsere Beiträge. Ihre Meinung zählt! Seien Sie dabei und helfen Sie uns das öffentliche Bewusstsein für solche Themen zu schärfen."

