FPÖ-NÖ: Neuer Landesgeschäftsführer Karl Wurzer

Die freiheitliche Führungsmannschaft wird weiter verstärkt

St. Pölten (OTS) - Mit 1.Oktober löste Karl Wurzer Klubdirektor Hannes Böck, der die Geschäftsführung der FPÖ-NÖ im vergangenen April interimistisch und unentgeltlich übernommen hatte, ab. Böck führte die Geschäfte der Landespartei seit der Umstrukturierung im Frühjahr 2013 zusätzlich zu seiner Tätigkeit im Landtagsklub.

"Hannes Böck war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat aufgrund seiner langen Erfahrung und Routine ausgezeichnete Arbeit geleistet und in einer schwierigen Phase einen fehlerfreien und perfekten Nationalratswahlkampf sichergestellt. Wenn wir uns heute über einen Wahlsieg freuen können, dann ist das zu einem erheblichen Teil auch sein Verdienst. Dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung!", sagt FPÖ-Landesparteiobmann Dr. Walter Rosenkranz.

"Mit Karl Wurzer übernimmt jemand die Geschäfte der Landespartei, der ebenfalls über langjährige Erfahrung und Praxis im Organisationsbereich verfügt. Als freiheitliches Urgestein ist er seit 2005 als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Brand-Laaben erfolgreich tätig. Er hat sich in der FPÖ NÖ vor allem als "Mann fürs Kommunale" einen Namen gemacht und ist seit 2010 auch stellvertretender Obmann des freiheitlichen Gemeindevertreterverbandes in NÖ.", so der Nationalrat weiter.

"Mit diesem Schritt ist sichergestellt, dass die FPÖ NÖ ihren Erfolgsweg weiter fortsetzen kann, ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen!", schließt Walter Rosenkranz.

