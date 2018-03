Hochkarätiger respACT-Unternehmertreff zu Corporate Social Responsibility bei Lenzing Fibers im Burgenland

Verantwortungsvolles Wirtschaften als erfolgreiche Zukunftsstrategie - CSR-Plattform respACT startet Aktivitäten im Burgenland

Heiligenkreuz im Lafnitztal (OTS) - Peter Untersperger, CEO der Lenzing AG, bestätigte vor rund 30 TeilnehmerInnen des ersten burgenländischen respACT-Unternehmertreffs bei Lenzing Fibers am 2. Oktober, warum sich verantwortungsvolles Wirtschaften - so genannte Corporate Social Responsibility (CSR) - lohnt: "Lenzing hat in den vergangenen 75 Jahren sehr früh gelernt, ganzheitlich zu denken. Ausgehend von ökologischen Fragestellungen haben wir uns zum Technologie- und Innovationsführer in unserer Industrie weiter entwickelt. Lenzing setzt heute als Anbieter von Fasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz die globalen Standards: Beim Umweltschutz genauso wie bei der Produkt-Innovationsgeschwindigkeit als auch bei den sozialen Standards auf globaler Basis. All das sichert unsere langfristigen Kundenbeziehungen und damit auch den wirtschaftlichen Erfolg." Die Veranstaltung wurde von Österreichs führender CSR-Plattform respACT gemeinsam mit der BKS Bank AG, der Industriellenvereinigung Burgenland sowie der Wirtschaftskammer Burgenland organisiert und bildete den Auftakt der regionalen respACT-Aktivitäten in Österreichs östlichstem Bundesland. Ziel war es, den Austausch und die Vernetzung von burgenländischen Betrieben zu CSR zu ermöglichen und das Thema aktiv voranzutreiben.

Verantwortungsvolles Wirtschaften rechnet sich

Unternehmen tragen weitreichende Verantwortung nicht nur für ökonomische, sondern auch für die sozialen und ökologischen Folgen ihres Handelns. Umgekehrt sind Unternehmen selbst von globalen Entwicklungen wie Bevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung oder Klimawandel unmittelbar betroffen. Sich langfristig mit den unternehmerischen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft auseinander zu setzen, ist daher ein wichtiger Bestandteil für langfristigen Erfolg. Dies weiß auch BKS Bank-Vorstandsdirektorin und respACT-Vizepräsidentin Herta Stockbauer: "Die heimischen CSR-Vorreiter beweisen, dass verantwortungsvolles Wirtschaften kein kurzfristiges Mittel zur Imagesteigerung ist, sondern ein grundsätzlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Dies schlägt sich in erhöhter Glaubwürdigkeit und öffentlicher Akzeptanz genauso nieder wie in gesteigerter Mitarbeitermotivation und Kundenbindung, aktivem Risiko-Management bis hin zu erhöhtem Innovationspotenzial."

CSR im Burgenland

Dass Corporate Social Responsibility bei burgenländischen Betrieben bereits einen hohen Stellenwert hat, berichtet die Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Burgenland Ingrid Puschautz-Meidl: "CSR, die Integration ökologischer und sozialer Belange in die ökonomische Tätigkeit wurde in den vergangenen Jahren immer stärker zu einem Thema für burgenländische Unternehmen. Als Interessensvertretung der heimischen Industrie nehmen wir das Thema Verantwortung sehr ernst: Erfolgreich wirtschaften bedeutet nicht nur, Geld zu machen sondern auch Werte zu vermehren, materielle und immaterielle. Von Unternehmen wird ein neues Bekenntnis zur Verantwortung verlangt. Allerdings darf an der Freiwilligkeit von CSR kein Weg vorbei führen."

