RK-Terminvorschau vom 7. bis 19. OKTOBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 7. bis 19. OKTOBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 7. OKTOBER: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Straßennamen und Stadtidentität", Podiumsgespräch mit Klara Löffler und Oliver Rathkolb, Anmeldung unter: 501 70 377 (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) MITTWOCH, 9. OKTOBER: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Norbert Blecha sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr. Harald Sicheritz durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: 22. ernst mach forum. Wissenschaft im dialog: "Was wäre, wenn wir ewig lebten? Visionen, Versprechungen und Einwände" mit Jutta Gampe, Pidder Jansen-Dürr, Andreas Motel-Klingebiel, Stefan Lorenz Sorgner (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1., Sonnenfelsgasse 19, Theatersaal) SAMSTAG, 12. OKTOBER: 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr, MA 49: Obstbaumtag im Lainzer Tiergarten - Alte Obstbaumsorten erwerben oder bestimmen lassen (Lainzer Tiergarten, 13., Eingang Lainzer Tor, Hermesstraße) DIENSTAG, 15. OKTOBER: 17.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: 8. Wiener NobelpreisträgerInnenseminar 2013: "Wirtschaft", Vorträge: Gary Becker, James Heckman, Finn Kydland, Roger Myerson (Rathaus, Festsaal, www.nobelvienna.at) MITTWOCH, 16. OKTOBER: 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Weitere Veranstaltung des 8. Wiener NobelpreisträgerInnenseminars, Vorträge: Gary Becker und James Heckman sowie Diskussion (Wirtschaftsuniversität Wien, 2., Welthandelsplatz 1) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 18.30 - 20.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Weitere Veranstaltung des 8. Wiener NobelpreisträgerInnenseminars, "Strengthening Europe: Education, Innovation and Entrepreneurship", Podiumsdiskussion mit James Heckman in Kooperation mit dem BMWF (Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz 4) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Der Briefwechsel - Thomas Bernhard, Gerhard Fritsch", Lesung: Martin Schwab und Martin Huber (1., Lesesaal der Wienbibliothek im Rathaus, Eingang Felderstraße, Stiege 6, Glaslift, 1. Stock) DONNERSTAG, 17. OKTOBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Klubobmann a.D. Sektionschef Dr. Matthias Tschirf durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) SAMSTAG, 19. OKTOBER: 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Amateurfilmtag "Home Movie Day 2013" (Wienbibliothek im Rathaus, Eingang 1., Lichtenfelsgasse 2, Stiege 6, 1. Stock, Kontakt: www.filmmuseum.at, Tel.: 01/533 70 54, am Veranstaltungstag: Wienbibliothek, Tel.: 01/4000-84926)

(Schluss) grc/lit

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at



Tanja Lichtenauer

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81075

E-Mail: tanja.lichtenauer @ wien.gv.at