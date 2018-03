ORF SPORT + mit Live-Übertragungen der Tischtennis-EM-Begegnung Österreich - Deutschland und des Spiels SC Parndorf - FC Liefering

Am 4. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 4. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Tischtennis-EM-Begegnung Österreich - Deutschland um 17.45 Uhr und des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels SC/ESV Parndorf 1919 - FC Liefering um 20.15 Uhr, das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.15 Uhr, Folge 24 des Magazins zur Fußball-WM 2014 um 22.25 Uhr sowie Folge 31 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Keinen "Heimvorteil" gab es für Österreichs Tischtennis-Herren bei der Auslosung der Mannschaftsbewerbe der Liebherr-Tischtennis-Europameisterschaft 2013, die vom 4. bis 13. Oktober in Schwechat stattfinden. Ausgerechnet Europas unumstrittene Nummer eins, Deutschland, zuletzt fünfmal in Serie Mannschafts-Europameister, wurde den österreichischen Herren als Erstrundengegner zugelost. Bei einem Sieg stünde man im Viertelfinale, im Falle einer Niederlage ging es im weiteren Turnierverlauf um die Plätze 9 bis 12. Österreichs Nummer eins Robert Gardos zeigte sich von der Auslosung naturgemäß nicht begeistert:

"Das ist natürlich die schwerstmögliche Auslosung! Aber wenn wir die Deutschen besiegen, dann können wir sogar Europameister werden. Wenn wir sie besiegen können, dann ohnehin daheim mit der kräftigen Unterstützung des Publikums." Deutschlands Aushängeschild Timo Boll sagte wegen eines grippalen Infekts für die EM ab. ORF SPORT + überträgt von der Europameisterschaft in Österreich mehr als 23 Stunden live. Kommentator ist Michael Roscher, Moderator ist Roland Hönig. Für die internationale und nationale Regie sorgt Manfred Kuderna.

Sieht man auf die Tabelle, dann sollte das Match zwischen SC/ESV Parndorf 1919 und FC Liefering eine klare Sache für die Salzburger sein. Die Lieferinger nehmen nach elf Runden Platz zwei in der Tabelle ein. Zuletzt feierten sie einen 4:2-Heimsieg gegen Horn. Die Parndorfer haben mit fünf Punkten die rote Laterne inne. In der vergangenen Runde konnten sich die Parndorfer nach dem 1:1 gegen Kapfenberg aber zumindest über einen Punktegewinn freuen. Kommentator ist Michael Guttmann.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 3. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at