FPÖ-TV: FPÖ bereit für Regierungsverhandlungen

Nummer eins in der Steiermark - So feiert HC Strache

Wien (OTS) - Die FPÖ ist der Sieger der Nationalratswahl 2013. Mit 20,6 Prozent legte sie mehr als drei Prozent zu und setzte damit den unter Obmann HC Strache eingeleiteten Aufschwung fort. Für Rot-Schwarz bedeutete die Wahl hingegen eine Fortsetzung ihrer Niederlagenserie. Beide wurden von den Wählern für ihre österreicher-feindliche Politik abgestraft. Entsprechend ausgelassen feierten die Freiheitlichen am Wahlsonntag ihren Erfolg, wie im aktuellen FPÖ-TV-Magazin zu sehen ist.

In der Steiermark hat die FPÖ die beiden Regierungsparteien überholt und landete auf Platz eins. Dieses und alle anderen Teilergebnisse erörterten am Dienstag die Mitglieder von Präsidium und Vorstand der FPÖ. Im Anschluss daran gab HC Strache eine Pressekonferenz.

In der Pflicht ist jetzt SPÖ-Vorsitzender Werner Faymann. Er wird vom Bundespräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Davor führt Heinz Fischer noch Gespräche mit den Chefs der künftig im Parlament vertretenen Parteien. Am Mittwoch war HC Strache in der Hofburg. Der FPÖ-Obmann hat bereits angekündigt, für ehrliche Verhandlungen über die Bildung einer Regierung zur Verfügung zu stehen - nicht aber für Hinterzimmergespräche. Das bekräftigt er auch im neuen FPÖ-TV-Magazin.

