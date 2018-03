"Bewusst gesund": Neue Therapien gegen Rheumaleiden

Außerdem am 5. Oktober: Wie Alpakas der Seele guttun

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 5. Oktober 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Leben mit Lupus - Neue Therapien gegen Rheumaleiden

Hautausschläge, Gelenkschmerzen, bleierne Müdigkeit, Fieber, Gewichtsverlust - wenn junge Frauen diese Symptome haben, könnte eine geheimnisvolle Erkrankung dahinter stecken: systemischer Lupus erythematodes. Zehnmal mehr Frauen als Männer, fast jede tausendste Frau erkrankt an dieser seltenen Autoimmunerkrankung, die zum rheumatischen Formenkreis gezählt wird. Früher verglichen die Ärzte die Narben der schmetterlingsförmigen Hautschäden im Gesicht mit Wolfsbissen. Daher wird der Lupus (lateinisch für Wolf) auch Schmetterlingsflechte genannt. Doch nicht jeder Patient hat die typischen Hautausschläge. Oft dauert es Jahre, bis die Krankheit richtig diagnostiziert wird. Das kann gefährlich sein. Denn der Lupus kann alle Organe befallen, Haut, Gelenke, Niere, das Gehirn. Wie die meisten Autoimmunerkrankungen ist auch der systemische Lupus nicht heilbar. Doch dank moderner Therapie können die meisten Betroffenen ein normales Leben führen. Für Patienten, bei denen die bisherigen Arzneien nicht ausreichen, gibt es jetzt neue biologische Medikamente, die ganz gezielt spezielle Zellen des Immunsystems modellieren. Und im Wiener AKH wird auch mit großem Erfolg die Apherese, eine Art Blutwäsche eingesetzt, die schädliche Bestandteile aus dem Blut entfernt. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

Falscher Verdacht - Was den Augen wirklich schadet

Seit Generationen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Lesen bei schlechter Beleuchtung die Sehkraft schwächt, genauso wie langes Arbeiten am Computer den Augen nicht guttun soll. Auch extreme Helligkeit und Dunkelheit könnten den Augen schaden - diese und andere Mythen rund ums Auge hat "Bewusst gesund" auf seine Richtigkeit getestet - mit erstaunlichen Ergebnissen. Gestaltung:

Christian Kugler.

Flauschige Therapeuten - Wie Alpakas der Seele guttun

Eigentlich sind die eng mit den Kamelen verwandten Alpakas in Südamerika zu Hause. Einige von ihnen fühlen sich aber seit rund einem Jahr auch im Waldviertel sehr wohl - im Rahmen einer tiergestützten Therapie, bei der Patientinnen und Patienten im Kontakt mit Tieren lernen, soziale Barrieren abzubauen und Angststörungen zu überwinden. Alpakas eignen sich für Angstpatienten, aber auch für Kinder, die unter Autismus oder ADHS-Syndrom (Hyperaktivität) leiden, besonders gut. "Bewusst gesund" war im Waldviertel und hat dort die Zusammenarbeit von Menschen und Tieren beobachtet. Gestaltung: Christian Kugler.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema Nasenpolypen

Meist verursachen Nasenpolypen keine Beschwerden. Erst wenn die Atmung und der Geruchssinn eingeschränkt sind, man zu schnarchen beginnt, können diese Umstände auf Polypen hindeuten. Bis zu zwölf Prozent der Bevölkerung haben diese gutartigen Geschwülste in der Nase. Was man dagegen tun kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at