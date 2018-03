"Was gibt es Neues?" am Welttierschutztag

Außerdem am 4. Oktober in ORF eins: Dakapo für "Ein echter Wiener geht nicht unter" und "MA 2412"

Wien (OTS) - "Was gibt es Neues?" fragt Oliver Baier sein Rateteam am Freitag, dem 4. Oktober 2013, in einer Sendung, die ganz im Zeichen des Welttierschutztages steht. Deshalb müssen Lukas Resetarits, Monica Weinzettl, Gerold Rudle, Günther Lainer und Viktor Gernot um 22.15 Uhr in ORF eins auch wissen, warum über der Insel Guam Mäuse mit Fallschirm abgeworfen werden oder weshalb man in Japan ausgerechnet Nacktschnecken züchtet. Altrocker Boris Bukowski stellt abschließend eine verblüffend einfache Frage: Warum heißt der Schmetterling eigentlich Schmetterling? Ein Wiedersehen mit österreichischem Serienkult erwartet das Fernsehpublikum, wenn es bei Mundl Sackbauer "Lauter Zores" (23.00 Uhr) gibt und um 23.45 Uhr in der "MA 2412" der blanke "Horror" umgeht.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

"Ein echter Wiener geht nicht unter - Lauter Zores" (Freitag, 4. Oktober, 23.00 Uhr, ORF eins)

Mundl (Karl Merkatz) gibt dem Drängen seiner Arbeitskollegen nach und entschließt sich, als Betriebsrat zu kandidieren. Nach der erfolgreichen Wahl beginnt seine neue Karriere. Im Privatleben der Sackbauers stiften Hanni (Erika Deutinger) und Franzi (Alexander Waechter) Verwirrung: Sie haben heimlich geheiratet.

"MA 2412 - Horror" (Freitag, 4. Oktober, 23.45 Uhr, ORF eins)

Ein Serienmörder geht um, und Herr Claus (Karl Ferdinand Kratzl) versperrt deshalb die Bürotür, ohne zu ahnen, dass Weber (Alfred Dorfer) und Breitfuß (Roland Düringer) ihre Schlüssel vergessen haben. Und so sind sie nun gezwungen, die Nacht im Amt zu verbringen. Eine an sich schon grauenhafte Situation für die beiden, aber die richtigen Alpträume beginnen erst. Und in ihnen spielt ein Herr Gruber, der es gern hat, wenn sich die Leute vor ihm fürchten, eine höchst unfreundliche Rolle.

"MA 2412" ist auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream abrufbar.

