AK 2: Korrekte Angaben bei Kredit- und Leasingrechnern der Banken!

Wien (OTS) - KonsumentInnen müssen sicher sein können, dass auf die Kredit- und Leasingrechner der Banken Verlass ist. Das verlangt die AK aufgrund ihres Tests von 15 Kredit- und Leasingrechnern der Banken. Standardinformationen im Kleingedruckten zu "verstecken", muss verboten werden. Der Gesetzgeber soll auch festlegen, was ein repräsentatives Kreditbeispiel genau ist.

Konkret verlangt die AK:

+ Verbot, Standardinformationen für Kreditwerbung im Kleingedruckten zu "verstecken": Nur wenn gesetzlich klargestellt wird, dass Standardinfos für die Kreditwerbung im Kleingedruckten nicht stehen dürfen, hätten KonsumentInnen tatsächlich bei den Angeboten und Kreditrechnern transparente Kreditkosten.

+ Musterbeispiel in Werbe-Standardinformationen gesetzlich konkret definieren: Als Vorbild für das repräsentative Kreditbeispiel kann die sogenannte "Zwei-Drittel-Regelung" dienen, die es in Deutschland und Großbritannien gibt. Es ist dabei jener Effektivzins anzugeben, von dem der Kreditgeber annimmt, dass zumindest zwei Drittel der aufgrund der Werbung zustande gekommenen Kredite zu diesem oder einem niedrigeren Zinssatz abgeschlossen werden. So kann sichergestellt werden, dass unrealistisch niedrige "Lockangebote" bei Krediten unterbunden werden.

+ Gesetzlich standardisierter Hinweis auf Kosten von Krediten bei Werbungen nötig: Ein Hinweis mit dem Inhalt, dass Geld ausleihen auch Geld kostet, soll das Kostenbewusstsein der KonsumentInnen schärfen. Alle Kredite sollten diesen Kostenhinweis enthalten. Eine ähnliche Hinweispflicht gibt es bereits in den Niederlanden.

+ Vorvertragliche Standardinfos für Kreditverträge bei Beratung aushändigen: Nicht nur die Werbung im Internet, sondern auch die Qualität der sonstigen Informationen gehört verbessert. Es muss gesetzlich sichergestellt werden, dass KonsumentInnen einen vorvertraglichen Kostenvergleich bei der Beratung erhalten, um Angebote vergleichen zu können. Derzeit wird in der Praxis das Infoblatt - nach Wahrnehmung in der AK Konsumentenberatung bzw. Erhebungen - häufig erst bei Vertragsunterzeichnung übergeben. Das ist definitiv zu spät.

