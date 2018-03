Expo Real 2013: Stadt Wien präsentiert sich auf wichtigster Immobilienmesse Europas

Wien Holding, Wirtschaftsagentur Wien und die WSE Wiener Standortentwicklung zeigen ihre Projekte am Stand "Wien - Europa Mitte"

Wien (OTS) - Die großen Immobilienprojekte der Stadt Wien werden unter dem Motto "Wien baut smart" vom 7. bis 9. Oktober 2013 auf Europas wichtigster Immobilienfachmesse, der Expo Real in München, einem internationalen Publikum präsentiert. Am Messestand "Wien -Europa Mitte" werden die WSE Wiener Standortentwicklung, die Wien Holding und die Wirtschaftsagentur Wien im Rahmen des "Vienna Market Place" ihre Vorhaben zeigen. Eröffnet wird der Messestand am 7. Oktober von den GeschäftsführerInnen der drei Unternehmen. Am zweiten Messetag wird Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou zum Thema "Wien plant smart" sprechen.

Der "Vienna Market Place" bietet auf Initiative der Stadt Wien zahlreichen Wiener Unternehmen die Möglichkeit, ihre Projekte gebündelt zu präsentieren. Neben der Wien Holding, der WSE und der Wirtschaftsagentur Wien sind beispielsweise die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), die ÖBB-Immobilien und 6B47 Real Estate Investors am Stand "Wien - Europa Mitte" vertreten. Ein Highlight ist der Panoramaterminal "zacturn", der den Besucherinnen und Besuchern einen virtuellen Rundflug über Wien ermöglicht und gleichzeitig wichtige Informationen zu einzelnen Gebäuden oder Projekten liefert.

Die Wien Holding wird unter anderem den kürzlich eröffneten Wirtschaftspark Breitensee vorstellen. Die WSE ist mit Projekten in Neu Marx, Neu Leopoldau, mit dem Vienna Biotechnology Park Muthgasse und den Nachnutzungsprojekten für den Wiener Krankenanstaltenverbund vertreten. Die Wirtschaftsagentur Wien stellt in München ihre Plus-Energie-Gewerbeimmobilie aspern IQ vor und präsentiert die nächsten Meilensteine in aspern Die Seestadt Wiens, eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas.

Bitte merken Sie folgende Termine im Rahmen der Expo Real 2013 in München vor:

Montag, 7. Oktober 2013, 14.00 Uhr: Standeröffnung durch Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak, Wirtschaftsagentur Wien-Geschäftsführer Gerhard Hirczi und WSE-Geschäftsführerin Monika Freiberger (Messe München, Halle A1, Stand 110 "Wien - Europa Mitte") Dienstag, 8. Oktober 2013, 11.00 Uhr: Standgespräch "Wien plant smart" mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und Andreas Trisko (Leiter MA18 - Stadtentwicklung) (Messe München, Halle A1, Stand 110 "Wien - Europa Mitte")

