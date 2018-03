Ein Igel beim Einheitsbummel

Heute ist Tag der Deutschen Einheit und das ganze Land hat frei! Das freut nicht nur die Menschen, sondern auch die LEGO Friends Tiere. Endlich haben sie mal Gelegenheit, auf Sightseeingtour zu gehen und das Brandenburger Tor oder die Dresdner Frauenkirche zu erkunden. Also nicht wundern, wenn dort plötzlich Igel, Katze und Schildkröte auftauchen. Die LEGO Friends Figuren haben sich vorgenommen, deutsche Großstädte und deren Kinderzimmer zu erobern, um ihr tierisches Know-how weiterzugeben. Etwa dass die Schildkröte den Winter im Tiefkühlfach verschläft oder der Igel sich gern ein Versteck aus Laub baut. Mit den unterschiedlichen LEGO Friends Tieren können Kinder reale Situationen nachstellen und so spielerisch die Bedürfnisse von Eichhörnchen & Co. kennenlernen. Gerade jetzt, da es kälter wird, ist es nicht verkehrt, ein paar Wintertipps auf Lager zu haben ...

